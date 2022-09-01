نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتري سيارة تويوتا بسعر أقل من 13000 ريال سعودي بموصفات عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا المستعملة في السعودية يقبل عليها أشخاص كثيرة لشراؤها، خاصة الأنواع المستعملة منها لأنها تعرض بأسعار بسيطة وتتماشى مع الطبقات الاجتماعية بين الناس، ولأنها تتميز بنوافذ زجاجية ومصابيح ضباب وماكينة خالية من أي عيوب أو مشاكل، لذلك سوف نعرض اليوم إليكم بعض سيارات تويوتا toyota وهوندا المستعملة في السعودية.

سيارة تويوتا كورولا للبيع موديل 2009:

للبيع الفوري سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2009 مستعملة للبيع في مدينة عرعر، وتعد سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 15000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك. عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 180000 كيلو متر. اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي. نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0592705714 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966592705714.

للبيع سيارة تويوتا كورولا بمدينة جدة:

للبيع كاش سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2009 مستعملة للبيع في مدينة جدة، حيث تعد سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 12000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك. عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 335000 كيلو متر. اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي.

نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0544535304 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966544535304.

سيارة تويوتا كورولا للبيع في مدينة جازان:

للبيع بسعر رائع سيارة تويوتا كورولا أول إستخدام 2012 مستعملة للبيع في مدينة جازان، بينما سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 12000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا سجل 88000 كيلو متر. ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك. اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي. نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0594008781 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966594008781.

سيارة هوندا ليجند موديل ٢٠١٦:

سيارة هوندا ليجند ٢٠١٦ تعرض داخل المعرض بسعر ٢٨ ألف ريال سعودي للبيع كاش.