العالم اليوم - في الدقيقة 98.. ليفربول "يعود" ويخطف فوزا قاتلا

انتم الان تتابعون خبر في الدقيقة 98.. ليفربول "يعود" ويخطف فوزا قاتلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:17 مساءً - أحرز البديل فابيو كارفاليو هدفا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليهدي ليفربول فوزا مثيرا 2-1 على نيوكاسل يونايتد في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء.

وتقدم ألكسندر إيساك بهدف لنيوكاسل قبل الاستراحة، في ظهوره الأول بالدوري قادما من ريال سوسيداد الإسباني.

لكن روبرتو فيرمينو أدرك التعادل لصاحب الأرض بعد مرور ساعة من اللعب بقليل، قبل أن يأتي الهدف القاتل في الثواني الأخيرة.

وأصبح رصيد ليفربول 8 نقاط من 5 مباريات، وتقدم إلى المركز الخامس بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وفي المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل عند 6 نقاط يحتل بها المركز الحادي عشر.