العالم اليوم - 15 نقطة من 5 لقاءات.. أرسنال يحافظ على العلامة الكاملة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:17 مساءً - سجل غابرييل جيسوس هدفا وأضاف غابرييل مارتينيلي آخر قرب النهاية، ليفوز أرسنال 2-1 على أستون فيلا ويحافظ على العلامة الكاملة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء.

وهز اللاعبان البرازيليان الشباك بواقع هدف في كل شوط، ليخرج أرسنال بفوز مستحق ويرفع رصيده إلى 15 نقطة من أول 5 مباريات.

وافتتح جيسوس التسجيل في الدقيقة 31، وأحرز مارتينيلي هدف الانتصار في الدقيقة 77، وبعد 3 دقائق من نجاح فيلا في إدراك التعادل بواسطة دوغلاس لويز من ركلة ركنية مباشرة.

وهذه الخسارة هي الرابعة لأستون فيلا في 5 مباريات، لتزداد الضغوط بالتالي على المدرب ستيفن جيرارد.