اليوتيوبر الاردني أحمد الخليلي على قيد الحياة .. بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:04 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- أفادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بورود معلومات إلى مركز عمليات الوزارة من ذوي الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي أحمد الخليلي بأنه اتصل مع ذويه وهو بخير. وظهر الخليلي في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن من خلاله انه على قيد الحياة . وكان قد تصدر الخليلي مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بعد ان اعلنت صفحته الرسمية على انستغرام وفاته بحادث بدولة مصر .

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