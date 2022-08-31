نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي|| الحد الادني للقبول بالمعاهد والجامعات بجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي، بالتزامن مع اقتراب موعد تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي تزايدت معدلات البحث من قبل الطلبة والطالبات عن رابط وكيفية التسجيل، حيث تم غلق موقع التنسيق أمس الثلاثاء 30 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الساعة الثالثة لإنهاء تنسيق الجامعات الأهلية، وفي الساعة السابعة مساءً لانتهاء مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية.

فتح باب التسجيل لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي

بعد انتهاء مرحلة التحويل لتقليل الاغتراب، أصبحت الخطوة المقبلة هي إتاحة تسجيل الرغبات أمام الطلاب ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي، حيث ينتظر المئات من طلاب المرحلة الثالثة موعد تسجيل رغباتهم الكترونيا على موقع التنسيق.

موعد تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي

من المقرر أن يفتح تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم، خلال الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء مرحلة التحويلات لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية وظهور نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وفي سياق متصل أعلنت الجهات المسؤولة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه جاء الحد الأدنى للشعبتين العلمية والأدبية 50% أي 205 درجة، كما بلغ عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2022، حوالي 29.124 طالب للعشبة الأدبية، و37.630 طالبًا للشعبة العلمية، بإجمالي 66.754 طالب.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي

من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وأدبي لمدة 5 أيام كما تم في كل مرحلة من مراحل التنسيق السابقة، ثم يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة خلال 72 ساعة بحد أقصى من انتهاء المدة المحددة، أما عن خطوات التسجيل فتتمثل فيما يلي: