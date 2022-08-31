نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بالمؤشرات والحد الادني لطلاب الثانوية العامة ادبي وعلمي على موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 المقرر فتحه خلال ساعات من الان، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي على نوايا الوزارة على استقبال رغبات الطلاب الناجحين من الدور الاول والثاني خلال ساعات من الآن فى تنسيق المرحلة الثالثة، مؤكدة بذلك وزارة التعليم العالي على ان موقع التنسيق الرسمي من يتولى تلك المهمة على شكل نتابعه و نستعرضه مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

أوضحت واشارت وزارة التعليم العالي على ان يكون حد أدنى تنسيق المرحلة الثالثة هو 205 درجة من المجموع النهائي المقرر فى شهادة الثانوية العامة على ان من المخطط على ان تستقبل تلك المرحلة رغبات نحو 66 ألف طالب وطالبة من الطلبة الناجحين بالدور الاول مع الإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثاني، على ان تأكد وزارة التعليم العالي على ان يكون التسجيل على تلك المرحلة اون لاين من خلال موقع التنسيق الرسمي على شكل ننقله ونتابع أمام حضراتكم على مدار الساعة حيث قد اكدت وزارة التعليم العالي على ان هناك اماكن كثيرة شاغرة فى الشعبة الأدبية والعلمية سواء على مستوى كلية الخدمة الاجتماعية او الاداب الانتساب أو الحقوق مع عدد كبير من الأماكن الشاغرة فى في شتي المعاهد المصرية

خطوات التقديم على تنسيق المرحلة الثالثة

سنعمل على شرح وعرض طرق وخطوات التقديم على تنسيق المرحلة الثالثة بشكل وبصورة الكترونية جاءت على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي التابع لبوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرقم القومي الخاص بك

البدء فى إدخال رقم جلوسك فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرغبات التي ترغب بها

قم بمراجعة الطلبات وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل

هذا مع العلم على ان التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة سيتم افتتاحه ولم يتم غلقة الا بعد ان يتم الاعلان عن نتائج الثانوية العامة الدور الثاني، حيث سيضم تنسيق المرحلة الثالثة الناجحين من الدور الثاني المقرر على ان يتم الاعلان عن نتائجهم خلال ايام