نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الكليات 2022 مرحلة ثالثة|| تعرف على الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة للحاصلين على 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الكليات 2022 مرحلة ثالثة، يتصدّر البحث عن تنسيق الكليات 2022 مرحلة ثالثة قائمة اهتمام المئات من طلبة وطالبات الشهادة الثانوية العامة، حيث بدأ العد التنازلي لـفتح باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وذلك بعد غلق باب التسجيل في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، وكذلك انتهاء فترة التحويل لتقليل الاغتراب، كما انتهى طلاب الصف الثالث الثانوي، من أداء امتحانات الدور الثاني وقد بلغ عددهم حوالي 152029 طالب، ومن المفترض فتح باب التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة بمجرد اعلان نتيحة الدور الثاني خلال الساعات القليلة المقبلة.

مؤشرات تنسيق الكليات 2022 مرحلة ثالثة

تتضمن مؤشرات تنسيق الكليات 2022 مرحلة ثالثة كما يلي:

المؤشرات الخاصة بالشعب العلمية كان الحد الأدنى لها 205 درجة أي بنسبة 50% وبلغ عدد الطلاب 37630، وفي الشعبة الأدبية بلغ عدد طلابها حوالي 29124، ليكون إجمالي الشعبتين 66754، و يمكن للطلاب الحاصلين على مجموع 50% فأكثر في شعبة أدبي، دخول الكليات والمعاهد على مجموع بين 50 و51%.

موعد تنسيق الكليات 2022 مرحلة ثالثة

سيتم تحديد موعد تنسيق الكليات 2022 مرحلة ثالثة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث انتهت امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة2022، أمس الثلاثاء الموافق 30 أغسطس، وعليه فقد اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه ن الُمُقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الطلاب في امتحانات الدور الثاني 2022 في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المُقبل، لتبدأ بعدها مرحلة فتح باب التسجيل لرغبات لطلاب الثانوية العامة في المرحلة بعد إعلان النتيجة الدور الثاني مباشرةً، وسوف يستمر التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لمدة 5 أيام من بداية فتح الباب، ليتم الإعلان عن غلق باب التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في منتصف شهر أغسطس.

خطوات التسجيل في تنسيق الكليات 2022 مرحلة ثالثة

يكون من خلال الدخول على موقع التنسيق الالكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي و البحث العلمي التسجيل في تنسيق الكليات 2022 مرحلة ثالثة عن طريق اتباع الخطوات الاتية: