نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحوش الفئة المتوسطة أقوى موبايلات بسعر 4000 لعام 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة هواتف الفئة المتوسطة من أفضل الفئات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم قائمة بأفضل موبايلات بسعر 4000 جنيه، ونقدم لكم أيضًا المواصفات الخاصة بكل هاتف في هذه القائمة حتى تستطيعوا الاختيار من بينهم فتابعوا معنا الآن.
إنفينيكس سمارت 6 أفضل هواتف الفئة المتوسطة
يعتبر من أفضل الهواتف الموجودة في هذه القائمة، وله العديد من المميزات وهذه المميزات هي:
- حجم الشاشة: 6.6 بوصة
- وحدة المعالج: ثماني النواة من نوع Unisoc SC9863A
- المساحة الداخلية: 64 جيجا بايت، الرام الخاص به 3 جيجا بايت.
- الكاميرا الخلفية: 8.
- بينما الكاميرا الأمامية تأتي بسعة: 5 ميجا بيكسل.
- البطارية: 5000 مللي أمبير.
- سعر الهاتف: 3790 جنيه.
سامسونج جلاكسي A02 أقوى موبايلات بسعر 4000
هذا الهاتف ينطلق أيضا في قائمة موبايلات بسعر 4000 جنيه مصري وله شاشة كبيرة للغاية وكاميرا خلفية ثنائية، ومن أبرز مميزاته:
- حجم الشاشة: 6.5 بوصة
- وحدة المعالج: رباعي النواة Mediatek MT6739W (28 nm).
- الذاكرة الداخلية: 32 جيجا، بينما الرام 3 جيجا.
- الكاميرا الخلفية ثنائية: 13 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل.
- بينما الكاميرا الأمامية: 5 ميجا بيكسل.
- سعة البطارية: 5000 مللي أمبير.
- السعر: 3890 جنيه.
سامسونج جلاكسي A12 أفضل موبايلات بسعر 4000
يعتبر من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تكون بسعر متوسط ومناسب للعديد من الأشخاص ومن أبرز المميزات الخاصة بهاتف سامسونج جلاكسي A12 التالي:
- حجم الشاشة كبيرة: 6.5 بوصة.
- وحدة المعالج: ثماني النواة من نوع MediaTek MT6765 Helio P35.
- الذاكرة الداخلية: 64 جيجا بايت، بينما رام الهاتف بسعة 4 جيجا.
- الكاميرا الخلفية ثلاثية وتكون كالتالي: 13 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل + 2 ميجا بيكسل
- بينما تأتي الكاميرا الأمامية بسعة: 5 ميجا بيكسل
- البطارية: 5000 مللي أمبير
- السعر: 4490 جنيه
انفينكس هوت 10 أس هواتف الفئة المتوسطة
شركة انفينكس تتنافس الآن مع باقي الشركات للحصول على أفضل الهواتف التي تحتوي على العديد من المواصفات والمميزات وفي نفس الوقت تكون ذات سعر مناسب يتناسب مع العديد من الأشخاص ومن أبرز مواصفات الهاتف التالي:
- شاشة الهاتف: 6.82 بوصة.
- بينما وحدة المعالج: ثماني النواة من نوع MediaTek Helio G85.
- المساحة الداخلية: 128 جيجا بايت، بينما الرام 4 جيجا بايت.
- الكاميرا الخلفية مميزة للغاية لالتقاط أفضل الصور: 48 ميجابكسل +2 ميجابكسل + AI.
- بينما الكاميرا الأمامية: 8 ميجا بيكسل.
- سعة البطارية: 6000 مللي أمبير.
- السعر : 4000 جنيه.
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