نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 58.. طريقة الاعتراض على استحقاق الدعم من البرنامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية عن إصدار نتائج الأهلية للدفعة 58 سبتمبر 2022، حيث يمكن للمواطنين المشاركين في برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية الآن عرض نتائج تأهيلهم مباشرة من موقع برنامج حساب المواطن، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتم صرف الدفعة يوم 11 سبتمبر لعام 2022، وذلك في حسابات جميع المستفيدين.

طلب أهلية حساب المواطن

يمكن للمستفيدين من حساب المواطن الاستفسار عن الأهلية على موقع حساب المواطن حيث تم نشر نتائج الأهلية لجلسة سبتمبر 2022 التي تستغرق 58 شهرًا يوم الثلاثاء للتحقق من أهليتك، يمكنك تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية باتباع الخطوات أدناه:-

قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

انقر لمعرفة المزيد عن حساب المواطن.

الرجاء إدخال رقم التعريف الخاص بك

أضف رمزًا مرئيًا

انقر فوق رمز متابعة للتعرف على الخدمة وعرض جميع معلومات الدعم ونتائج الامتثال.

في حالة وجود تطابق، سيرى المستفيد البيانات التالية: أي “التاريخ الذي تم فيه التحقق من أهلية الحساب وكافة تفاصيل أفراد الأسرة وعددهم وجميع الحالات السابقة التي تطابق المستفيد”.

إذا لم تكن مؤهلاً، فسترى عبارة “غير مؤهل”.

خطوات اعتراض على استحقاق حساب المواطن

يجوز للمواطنين الاعتراض على نتيجة الأهلية إذا تم عرض “غير مؤهل” وذلك لأن برنامج سجلات المواطن يحدد الإجراء الخاص بالطعن على نتائج أهلية برنامج سجلات المواطن على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وانقر فوق أهلية التدريب.

في استبيان الأهلية، انقر فوق أسباب عدم الأهلية الأساسية أو الثانوية.

بعد تأكيد التحذير، يمكنك الاستئناف والتأكيد.

مدة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ إصدار الاستحقاق على الموقع الرسمي لحساب المواطن.

الاعتراض على حساب المواطن

وفقًا لما تم الإعلان عنه في حساب المواطن، في حالة تقديم اعتراض بعدم الإذن، سيتم الرد على الاعتراض في أسرع وقت ممكن ويمكن التحقق من حالة الاعتراض من خلال الحساب (دراسة قانونية، اعتراضات قانون سابقة)، وفي هذه الحالة عليك تقديم اعتراضك بحلول اليوم العاشر من الشهر التقويمي، وبعد تقديم الاستئناف الخاص بك، سيتم التحقيق في أهليتك وسيتم إبلاغ متطلبات الأهلية الخاصة بك من خلال حساب تحقيق الأهلية الخاص بك.

موعد صرف حساب المواطن

بشكل عام، تُدفع الاشتراكات من الحسابات المدنية بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في اليوم الذي يسبقه أو بعده إذا كان عطلة نهاية الأسبوع، في يوم الدفعة الثامنة والخمسين من الحسابات المدنية، والتي ستكون في عام 2022. ستصل دفعة سبتمبر من العام يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 يصادف العاشر من سبتمبر يوم عطلة رسمية، السبت، لذلك سيتم سداد الدفعات في يوم الأحد التالي.