نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 “معاش 400 جنية” خلال موقع التضامن الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام تكافل وكرامة، بعد تفاقم الحالة الاقتصادية في مصر وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه على كافة المنتجات والسلع خلال الفترة الماضية، ازداد البحث بشكل كبير عبر محركات «جوجل» عن رابط و طريقة استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 من خلال موقع وزارة التضامن، وهو المعاش الذي حددته الوزارة لمساعدة الفئات المستحقّة، حيث توجد الكثير من الحالات المستحقة التي يجرى صرف المعاش لها، وفي المقابل هناك الكثير من المستحقين الذي تم إيقاف صرف المعاش لها، وهو ما جعلهم يرغبون بشدة في معرفة سبب إيقاف المعاش، حتى يبدأون في إجراء تظلم حال استحقاقهم، وفي التقرير التالي نوضح لكم التفاصيل.

خطوات استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

وفي إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعية على مساعدة مواطنيها فقد قامت بتفعيل الرابط الخاص بموقعها الرسمي موقع وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتمكن المواطنون من الاستعلام عن أي معلومات تخصهم، كما أوضحت الخطوات اللازمة للاستعلام، والتي تتمثل فيما يلي:

أولاً يقوم المستحق والراغب في الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 بالدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن ثم يجب اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، أو الدخول عليها مباشرة.

بعد ذلك يجب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل أو كرامة.

ثم يقوم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن حالة المعاش بالضغط على زر «استعلام».

وفي غضون دقائق تظهر أمام المستعلم حالة معاش تكافل وكرامة، وإذا تم إيقاف المعاش يظهر أمامه سبب التوقف.

خطوات تقديم شكوى من خلال رابط استعلام تكافل وكرامة

في حالة إذا اكتشف المواطن توقف المعاش الخاص به من خلال رابط استعلام تكافل وكرام، يمكنه أن يعود مباشرة إلى القائمة الرئيسية، ومن ثم يقوم بإدخال الرقم القومي الخاص به.

بعد ذلك يضغط على أيقونة «تسجيل الشكوى».

ومن ثم يقوم المتضرر بتقديم الشكوى الخاصة به حتى يتم العمل على بحثها والتأكد من عدم تحقق السبب الذي جرى توقف المعاش بناء عليه.

وفي حالة التأكد من تحقيق ذلك ، يتم صرف المعاش للمواطن في الشهر التالي مباشرة.

شروط استمرار معاشات تكافل وكرامة

اليكم الشروط المطلوبة لاستمرار معاشات تكافل وكرامة:

1- حضور أبناء الأسر للمستفيدين من معاشات تكافل وكرامة التعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

2- حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات.