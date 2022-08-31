نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن للدفعة الـ 58 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر برنامج دعم حساب المواطن التابع للحكومة السعودية تعليمات لطلب نتائج الأهلية عبر رقم تعريف المستفيد عبر حسابهم الرسمي على تويتر، ويأتي ذلك بعد أن أعلن البرنامج أمس عن نشر نتائج الأهلية للدفعة 58 لشهر سبتمبر 2022، حيث ينص حساب المواطن أيضًا على أنه يمكن للمستفيدين الآن الوصول إلى بياناتهم عبر رقم تعريف عبر رابط إلكتروني في البرنامج في بضع خطوات سهلة ومريحة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية برقم الهوية

هناك بعض الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من أجل الحصول على نتائج الأهلية وهي تتمثل في الاتي:-

قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

تسجيل بيانات اعتماد الحساب.

ثم أدخل رمز التحقق المرئي.

ثم اضغط على أيقونة الطلب مع رقم التعريف.

أدخل رقم التعريف القومي الخاص بك.

يتم عرض تفاصيل المستلم.

إخفاء المعلومات المهمة يتسبب بإيقاف الدعم

أوضح برنامج حسابات المواطنين سابقًا أنه يجب الكشف عن إخفاء المعلومات الجوهرية وتقديم معلومات مضللة وفقًا للوائح الرقابة والاحتيال من أجل الحصول على الدعم، وستطبق المادة 20 عليهم دعم المستفيد الأساسي، أو الحرمان من النفقة لمدة لا تزيد عن سنتين، أو إعادة الإعانات المستلمة بشكل غير قانوني وفقًا للإجراءات القانونية المطلوبة.

إصدار الدفعة 58 لحساب المواطن

كما هو الحال دائمًا، سيتصل بك خدمة عملاء حساب المواطن بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في أو قبل أو بعد عطلة، وفي تاريخ الدفعة 58 من البرنامج (قسط سبتمبر 2022)، يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، ولكن اعتبارًا من 10 سبتمبر يوافق يوم السبت وهو يوم عطلة رسمية، سيتم سداد المدفوعات في يوم الأحد التالي.

التصرف الأصح في حال تأخر الرد على اعتراض الأهلية

أوضح برنامج حسابات المواطنين مؤخرًا الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الرد المتأخر على نزاع يتعلق بنتائج الأهلية المقدمة من أحد المستفيدين، وتم تقديم هذا من قبل البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيد، استجابة لطلب مغرد بخصوص ذلك، في حين أجاب البرنامج: إذا لم يتم قبول اعتراضك، يرجى التحلي بالصبر، وسيرد على الاعتراضات في أقرب وقت ممكن، مضيفًا “يمكنك التحقق من حالة اعتراضاتك من خلال حسابك، واستطلاعات الأهلية، واعتراضات الأهلية السابقة”.