نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التنسيق ومعدلات القبول الموحد 2022 في الاردن للتسجيل في كافة جامعات المملكة الأردنية الهاشمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معدلات القبول الموحد 2022 في الاردن، بمجرد انتهاء طلاب الثانوية العامة من تأدية امتحانات الثانوية العامة في المملكة الهاشمية الأردنية، وقد بدأت عمليات البحث تتزايد عن معدلات القبول الموحد 2022 في الاردن، وخاصة بعد أن تم الإعلان رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم عن ظهور النتائج وحصول كافة الطلاب في جميع الفروع على درجاتهم.

رابط التنسيق ومعدلات القبول الموحد 2022 في الاردن

تم تفعيل رابط بوابة القبول الموحد ورابط البوابة من أجل معرفة معدلات القبول الموحد 2022 في الاردن، والحد الأدنى للقبول بالجامعات وبدء التقديم للعام الدراسي الجديد، حيث لم يُعلن بعد موعد تنسيق القبول في الجامعات والكليات الأردنية من قبل الوزارة والحد الأدنى للقبول، وفي السياق ذاته أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن عن عقد اجتماعًا تنسيقيًا من أجل مناقشة أمور التنسيق وفتح باب التسجيل الإلكتروني للطلاب الناجحين من طلاب الثانوية العامة، ليكون الطلاب على دراية كافية بالكليات المتاحة للالتحاق بالجامعة و التخصصات المطلوبة وتوضيح التخصصات الراكدة، وكيفية التسجيل الكترونيا بكل سهولة ويسر.

وحدة تنسيق ومعدلات القبول الموحد 2022 في الأردن

في سياق متصل أعلن الدكتور مهند الخطيب المدير المسؤول عن مكتب وحدة التنسيق في وزارة التعليم العالي بالمملكة الأردنية الهاشمية والمسؤول عن التنسيق مع لجنة البحث العلمي عن تحديد معدلات القبول الموحد 2022 في الاردن، وفتح باب التسجيل للطلاب الناجحين في كافة جامعات المملكة الأردنية الهاشمية، كما أصدر قرارًا صباح الثلاثاء الموافق 23 أغسطس 2022 عن فتح باب التسجيل في موقع القبول الموحد للجامعات والكليات في الأردن، إلى أن يستمر باب التسجيل حتى أمس الثلاثاء الموافق 30 من شهر أغسطس الجاري، وأكد الخطيب على الضرورة الاسراع في عملية التسجيل لطلاب شهادة الثانوية 2022قبل انتهاء المدة المحددة، من أجل تسجيل الرغبات والالتحاق بالجامعات المتاحة في الأردن، ومن أشهر الجامعات الأردنية للتي يسعى الطلاب للالتحاق بها كالتالي: