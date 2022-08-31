نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي وآخر اخبار الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن جماهير الكرة العربية ينتظرها مواجهة عريقة وقوية ما بين الزمالك المصري والهلال السعودي في بطولة كأس سوبر لوسيل، والتي تعد هي النسخة الأولى لهذه البطولة التي تقام تحت إشراف الفيفا والاتحاد القطري لكرة القدم، وذلك بهدف افتتاح استاد لوسيل، وبناء على ذلك نجد أن البحث المستمر عن موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي داخل عمليات البحث لم يأت من فراغ بكل تأكيد.

موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي

إليكم أبرز التفاصيل الخاصة بإقامة هذه المباراة القوية والمنتظرة بهذا الشكل الآتي:

ستقام مباراة الزمالك والهلال السعودي في استاد لوسيل يوم الجمعة الموافق 9/9/2022، وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت قطر والسعودية.

فتم إقامة هذه البطولة ليشهد العالم بأكمله افتتاح أكبر استاد سيشهد استضافه مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022.

وستكون مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية هي القناة الحصرية لبث تلك المباراة.

وقد انتهت آخر مباراة ما بين الفريقين بنتيجة 2/1 لصالح نادي الزمالك المصري، وقد تحصل على كأس السوبر المصري السعودي.

لكن تلك البطولة ستقام تحت رعاية الفيفا، أي أنها معتمدة من جانبها، لأنها ستقام ما بين بطل الدوري المصري نادي الزمالك، وبطل الدوري السعودي نادي الهلال.

وسينال الفائر ببطولة كأس سوبر لوسيل مبلغ يقدر بحوالي 1.5 مليون دولار، بينما نجد أن الوصيف سينال مبلغ يقدر بحوالي 1 مليون دولار.

آخر أخبار الفريقين قبل المباراة

إليكم آخر المستجدات الخاصة بالفريقين قبل إقامة المباراة المرتقبة بينهما، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

يعتبر أبرز خبر من جانب نادي الهلال السعودي، هو اعتماد قرار حرمانه من القيد لمدة فترتين، وذلك بسبب المشكلة الخاصة باللاعب محمد كنو لاعب نادي الهلال السعودي.

لكن نادي الهلال السعودي على أتم استعداد لهذه المباراة. فلديه القوة الضاربة الخاصة به. وعلى رأسهم اللاعبين المحترفين.

بينما نادي الزمالك فقد توج رسميًا ببطولة الدوري المصري في منتصف شهر أغسطس. وبالفعل تم الانتهاء من الدوري المصري يوم 30 أغسطس.

وتم إبرام صفقتين من قبل نادي الزمالك. ومن المحتمل أن يشاركوا خلال تلك المباراة.

إلى هنا نكون قد وضحنا لكم كافة المعلومات والمستجدات التي تدور حول موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي. ومن المنتظر أن هذه المباراة ستكون في غاية المتعة والحماس. وهذا ما تم التأكيد عليه من جانب أبرز المحللين.