كيفية تجديد الإقامة بالكويت 2023 والأوراق المطلوبة 

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عمر شويل - جدة يتسأل الكثيرون عنكيفية تجديد الإقامة بالكويت 2023 والأوراق المطلوبة ؟ أصبح من الممكن تجديد الإقامة الكويتية عبر منصة وزارة الداخلية وذلك تسهيلا على المواطنين وتوفيرا للجهد إذ أن التعامل الالكتروني يعتبر أفضل من التعاملات الورقية بشكل كبير، كما يمكن الاستعلام عن الإقامة من خلال التسجيل بالموقع أيضا بجانب إمكانية معرفة الغرامة المراد دفعها للتأخر في تجديد الإقامة بالكويت، وهناك بعض الشروط للسماح للمواطنين بالإقامة بالكويت سوف نوضحها في هذا المقال.

كيفية تجديد الإقامة بالكويت

يعتبر تجديد الإقامة من خلال موقع الوزارة من أسهل ما يمكن فقط كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية لإتمام تجديد بطاقة الإقامة بنجاح:

يمكن إنشاء حساب جديد عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الكويتية.

ويتم اختيار الخدمات الالكترونية من القائمة المتاحة ثم اختيار تجديد الإقامة من قائمة الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

ثم كتابة اسم المستخدم والرقم السري، يلزم كتابة جميع البيانات المطلوبة.

والضغط على خيار تجديد الإقامة بعد التأكد من صحة البيانات.

ثم اختيار الطريقة المراد دفع الرسوم بها وطباعة بيانات البطاقة.

شروط الإقامة في الكويت

يجب توافر الشروط الخاصة بالإقامة في الكويت وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

يلزم الحصول على توقيع الكفيل على طلب الإقامة المقدم.

ثم توثيق البيانات بمستندات رسمية للتأكد من صحتها.

وتقديم جواز السفر ساري المفعول وصور شخصية حديثة.

ثم التسجيل عبر الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية الكويتية.

تسديد الرسوم المحددة وتسليم الحالة الجنائية للمواطن.

معرفة غرامة الإقامة بالكويت

يجب تجديد الأوراق المنتهية فور انتهائها وذلك لتجنب التعرض إلى غرامة ويمكن الاستعلام عن الغرامات المفروضة من خلال إتباع ما يلي:

تسجيل الدخول لموقع وزارة الداخلية الكويتية عبر الرابط الرسمي.

واختيار خدمة غرامات الهجرة من قائمة إدارة الشؤون العامة للإقامة.

ثم اختيار خدمة الإقامة وكتابة الرقم المدني للمواطن.

وسوف تظهر في الصفحة التالية جميع البيانات التي تتعلق بالغرامات المفروضة.

الأوراق اللازمة لتجديد الإقامة بالكويت

يلزم على المتقدم لتجديد الإقامة تجهيز 2 صور شخصية حديثة مع جواز السفر ساري المفعول، كما يلزم تجهيز عقد العمل الموثق من وزارة التجارة والصناعة في الكويت، يتطلب تسليم تقرير طبي يؤكد خلو المواطن من أي أمراض، وبعد التأكد من صحة البيانات المقدمة ومراجعتها بشكل دقيق يتم الرد على الوافد وحصوله على الإقامة الكويتية في أسرع وقت، ويمكن التواصل مع وزارة الداخلية الكويتية للاستفسار عن أي أسئلة من خلال الرقم الخاص بها.