نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالدرجات معدلات القبول 2022 في الجامعات العراقية الفرع التطبيقي والأحيائي والأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 في المقال التالي
عمر شويل - جدة معدلات القبول 2022 في الجامعات العراقية الفرع التطبيقي والأحيائي والأدبي ترصد محركات البحث في هذه الساعات عمليات بحث متعددة من جانب عدد كبير من الطلاب خريجي الصف السادس الإعدادي في العراق 2022، وذلك لكي يتم التعرف على معدلات القبول في العراق للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وهي المعدلات التي يتم بناء عليها تحديد التحاق الطلاب بالجامعات والمعاهد الحكومية المختلفة والموجودة في جميع أنحاء العراق، حيث نشرت وزارة التعليم العالي العراقية قائمة تتضمن الجامعات الحكومية والمعاهد المعتمدة هذا العام لجميع الطلاب والتي يمكن أن يتم التسجيل بها، وسوف نستعرض من خلال هذا التقرير معدلات القبول 2022 في العراق في جميع الفروع بشكلٍ عام.
معدلات القبول 2022 في الجامعات العراقية
ما هي معدلات القبول 2022-2023 في الجامعات العراقية الحدود الدنيا للقبول المركزي الفرع التطبيقي والأحيائي والأدبي تحرص وزارة التعليم العالي في العراق على نشر كافة معدلات القبول المركزي في العراق 2022، في كل عام مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، وذلك ليتم توضيح النسب التي تتضمن الحدود الدنيا للقبول في مختلف الجامعات العراقية بكافة التخصصات سواء الأدبي أو الإحيائي أو التطبيقي كذلك، وذلك بناء على الضوابط التي أعلنتها وزارة التعليم العالي لقبول الطلاب، فمن المقرر أن يتم إليها رابط التسجيل في استمارة القبول المركزي للطلاب خلال الساعات المقبلة، ليتم التسجيل وتحديد رغبات القبول من جانب الطلاب والتي تصل إلى 50 رغبة يتم تحديدها من مختلف الجامعات والمعاهد العراقية، ويتم تحديد القبول بناء على المعدل الذي حصل عليه الطالب في امتحانات السادس الإعدادي هذا العام.
الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية 2022/2023
وقد جاءت المعدلات التي تتضمن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والمعاهد العراقية هذا العام، والمعتمدة من وزارة التعليم العراقية على النحو التالي.
- تم تحديد القبول في كلية الهندسة قسم المدني على نحو 91.4
- ويتم القبول في كلية الهندسة قسم الكهرباء من خلال النسبة 86.17
- كذلك يتم القبول في كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات 94.67
- وفي كلية الهندسة قسم الحاسوب 92.83
- وفي كلية الهندسة قسم الميكانيك 85.83
- يتم القبول في جامعة بغداد كلية الطب: من خلال المعدل 100.92.
- كذلك يتم القبول في جامعة بغداد كلية طب الكندي من خلال المعدل 100.5.
- كما يتم قبول الطلاب في جامعة بغداد كلية طب الاسنان: 99.05.
- وكذلك يتم القبول في جامعة بغداد كلية الصيدلة من خلال الحصول على المعدل 98.67.
- الجامعة المستنصرية: كلية الطب: 100
- ومنها: الجامعة المستنصرية: كلية طب الاسنان: 98.95.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالدرجات معدلات القبول 2022 في الجامعات العراقية الفرع التطبيقي والأحيائي والأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية للعام الدراسي الجديد 2022/2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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