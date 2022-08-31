روسيا تفرض عقوبات على 55 من كبار المسؤولين الكنديين

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن الشخصيات المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الروسية سيحظر عليهم دخول الأراضى الروسية.

وتأتى هذه العقوبات ردا على العقوبات التى فرضتها كندا على روسيا فى وقت سابق.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت فى وقت سابق عن فرض عقوبات على 62 مواطنا كنديا، وذلك ردا على العقوبات التى فرضتها كندا على روسيا فى وقت سابق.

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