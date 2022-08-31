العالم اليوم - اللبنانيون يستفيقون على انقطاع الإنترنت والاتصالات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 09:21 مساءً - استفاق اللبنانيون، صباح اليوم الأربعاء، على توقف خطوط الهواتف الأرضية التابعة لخدمة هيئة "أوجيرو"، وبالتالي توقف خدمة الإنترنت في معظم المناطق اللبنانية، تبعها توقف شبه تام في إرسال شركتي الخلوي "alfa" و"mtc".

وأعلنت شركتا "IBM" و"Cyberia" أيضا توقف خدمة الإنترنت عند العديد من المشتركين في العاصمة بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية، حيث تقدّم الشركتان الخدمة بعد تأمينها من هيئة "أوجيرو".

وقالت الشركة إن "هذا التوقف ناجم عن أعطال متفرّقة في مراكز تأمين الاتصالات (السنترالات) الموجودة في بيروت وفي مختلف المناطق، وهو ونتيجة لإضراب الموظفين في هيئة أوجيرو، الذي بدأ تنفيذه منذ يوم الثلاثاء الماضي، ويطال جميع الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت في لبنان".

ووفق مصادر خاصة من هيئة "أوجيرو"، تحدثت لموقع "دوت الخليج"، أوضحت أن "الإضراب أدى إلى شلل في الخدمات والخطوط، بمختلف المناطق اللبنانية أبرزها لغاية اللحظة جنوب البلاد وطال رقم الطوارئ التابع للصليب الأحمر اللبناني، وعددا من المنظمات الاجتماعية والإنسانية والمستشفيات التي توقفت خطوطها وهواتفها الأرضية عن العمل".

وقرّر موظفو "أوجيرو"، بدءا من الثلاثاء الماضي، الإضراب العام في كل القطاعات وتوقف كل أعمال الصيانة والتشغيل من دون استثناء في جميع مراكز الهيئة على الأراضي اللبنانية كافة، إلى حين تصحيح الأجور لجميع العاملين في القطاع من مستخدمين، مياومين، متعاقدين، وملحقين، بما يتناسب مع الوضع المعيشي القائم.

مركز الحمرا الرئيسي

وتشهد العاصمة بيروت، منذ صباح الأربعاء، توقفا عن العمل في مركز الاتصالات الرئيسي في منطقة الحمرا، الذي يغذي مناطق ومؤسسات مهمة في بيروت، أبرزها مصرف لبنان، الذي توقفت فيه خدمة الإنترنت اليوم، ومستشفى الجامعة الأميركية والمصارف والجامعات والمؤسسات التجارية الكبرى والوزارات العامة.

ووفق مصادر موقع "دوت الخليج"، فإن "المناطق التي توقفت فيها خدمة الاتصالات والإنترنت لغاية اللحظة، هي مدينة صيدا جنوب البلاد وقضاء مرجعيون القطاع الشرقي لجنوب لبنان محيط منطقتي الحمرا ورأس بيروت في العاصمة ومنطقة النهر ومحيطها شرق بيروت".

وأضافت المصادر: "من المتوقع أن تتوقف بقية مراكز الاتصالات بدءاً من مساء اليوم الأربعاء".

لماذا الإضراب؟