نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج طلب مساعدة مالية من أمير الكويت وما الشروط والمستندات المطلوبة لجميع العرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدعم دولة الكويت أبنائها المحتاجين وتقف بجانبهم حتى النهوض، وتحرص دائماً على الارتقاء بمستوى معيشة أبنائها لذلك فهي تقدم عدد من المساعدات بشكل سنوي من أهمهم مساعدات ذرية الواقفين في الكويت لذلك يبحث المتعثرين عن شروط الحصول على المساعدة، فهنا نقدم لكم الشروط.

شروط الحصول على خدمة مساعدات ذرية الواقفين في دولة الكويت

هناك عدة شروط أولية يجب توافرها حتى يتم الحصول على خدمة مساعدة الواقفين:

يشترط أن يكون الشخص مقدم الطلب من أقارب الواقفين.

يشترط تقديم ما يثبت التعثر المادي أو الحاجة إلى المساعدة المالية.

ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة للحصول على المساعدة.

المستندات المطلوبة للحصول على خدمة مساعدات ذرية الواقفين في دولة الكويت

تتمثل تلك المستندات في:

ضرورة تقديم مستند يوضح القرابة من الأب أو القرابة من آلام.

ضرورة تقديم بطاقة الأحوال المدنية لجميع أفراد أسرة الشخص المستفيد.

تقديم شهادة تثبت محل الإقامة.

تقديم وصلات من سداد الإيجار في حالة إن كان الشخص من مؤجرين الوحدات السكنية.

تقديم شهادة توضح الراتب الشهري للزوج والزوجة.

تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد التقاعد أو الزواج أو الطلاق أو وفاة أحد الأبوين

تقديم صورة من الالتزامات المالية المستحقة

تقديم ما يثبت حسن التعاملات البنكية في أخر ست شهور من تاريخ تقديم الطلب.

تقديم صور من شهادة الميلاد للأبناء.

تقديم شهادة أثبات من السجل العقاري بعدم امتلاك أصول شخصية.

شهادة مثبتة من وزارة الصحة في حالة وجود إعاقة دائمة.

نموذج طلب مساعدة مالية من أمير الكويت

عند الرغبة في طلب مساعدة مالية من أمير الكويت يتطلب الأمر كتابة نموذج طلب المساعدة الجاهز ثم مليء البيانات المطلوبة، ومن أمثلة تلك النماذج النموذج التالي: