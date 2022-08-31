نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم بدل غلاء المعيشة للمواطنين المحتاجين ومحدودي الدخل والغير قادرين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتمكن الحكومة في المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم لعدد من الأشخاص محدودي الدخل، لإعانتهم على تلبية المطالب المعيشية، كما أنها تصرف بعض المبالغ المالية بصفة دورية لهذه الفئات وأيضاً لأصحاب الإعاقات المختلفة، وحتى تتمكن من التقديم على منحة مساعدة بدل غلاء المعيشة، لابد من توافر بعض الشروط، سنتعرف عليها في السطور التالية، شروط الحصول علي مساعدة بدل غلاء المعيشة وخطوات التسجيل.

شروط مساعدة بدل الغلاء الغير قادرين

سيتم صرف هذه المبالغ المالية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية هناك، ولكن لابد من توافر بعض الشروط في المتقدمين وهي كالآتي:

لابد أن يكون المتقدم للحصول علي هذه المنحة سعودي الجنسية وليس مقيم، لا يقل عمره عن 35 سنة.

ولابد أن يكون مقيم بصفة مستمرة في المملكة العربية السعودية، كما أنه لابد من يكون الهوية الوطنية الخاصة به سارية.

وإذا كان الشخص متزوج يجب ألا يزيد دخله الشهري عن 8600 ريال سعودي، بينما الغير متزوج لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

ولابد من أن يكون من أصحاب الإعاقات التي تمنعه من العمل.

ما هي خطوات التسجيل في منحة بدل الغلاء

يتساءل عدد من المواطنين بعد سماع هذه المبادرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية عن خطوات التقديم على هذه المنحة التي تتلخص في: