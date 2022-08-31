نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم بدل غلاء المعيشة للمواطنين المحتاجين ومحدودي الدخل والغير قادرين في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتمكن الحكومة في المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم لعدد من الأشخاص محدودي الدخل، لإعانتهم على تلبية المطالب المعيشية، كما أنها تصرف بعض المبالغ المالية بصفة دورية لهذه الفئات وأيضاً لأصحاب الإعاقات المختلفة، وحتى تتمكن من التقديم على منحة مساعدة بدل غلاء المعيشة، لابد من توافر بعض الشروط، سنتعرف عليها في السطور التالية، شروط الحصول علي مساعدة بدل غلاء المعيشة وخطوات التسجيل.
شروط مساعدة بدل الغلاء الغير قادرين
سيتم صرف هذه المبالغ المالية من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية هناك، ولكن لابد من توافر بعض الشروط في المتقدمين وهي كالآتي:
- لابد أن يكون المتقدم للحصول علي هذه المنحة سعودي الجنسية وليس مقيم، لا يقل عمره عن 35 سنة.
- ولابد أن يكون مقيم بصفة مستمرة في المملكة العربية السعودية، كما أنه لابد من يكون الهوية الوطنية الخاصة به سارية.
- وإذا كان الشخص متزوج يجب ألا يزيد دخله الشهري عن 8600 ريال سعودي، بينما الغير متزوج لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.
- ولابد من أن يكون من أصحاب الإعاقات التي تمنعه من العمل.
ما هي خطوات التسجيل في منحة بدل الغلاء
يتساءل عدد من المواطنين بعد سماع هذه المبادرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية عن خطوات التقديم على هذه المنحة التي تتلخص في:
- يتم الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بالتنمية البشرية والموارد الاجتماعية، ويتم تسجيل جميع البيانات التي تخص المواطن في الموقع الإلكتروني.
- كما أنه يتم صرف هذه المبالغ المالية لبعض الأشخاص وهم أصحاب المعاشات، والعاملين في الهيئة التعليمية، وبعض الإداريين.
- كما أنه تم صرف مبلغ حوالي 192 مليار ريال للمتقاعدين وأصحاب المعاشات فقط.
- كما يوجد بعض المساعدات المالية والدعم الخاص التي بلغ حوالي 2 مليار ريال سعودي.
- كما أنه تم صرف مبلغ 104 مليار ريال لبعض المتعثرين لسداد بعض الفواتير الحكومية منها الكهرباء وغيرها من الأمور الأخرى.
- كما أنه تم صرف مبلغ مالي أيضاً لبعض الأشخاص من مستفيدين الضمان الاجتماعي، وحتى تتمكن من الحصول عليها يتم تسجيل البيانات الخاصة بك وعند التأكد من صحتها سيتم صرف المبلغ فوراً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعم بدل غلاء المعيشة للمواطنين المحتاجين ومحدودي الدخل والغير قادرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.