هل أنا مدعوم من الإسكان؟ طريقة الاستعلام والشروط

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عمر شويل - جدة هل أنا مدعوم من الإسكان؟ يعد من أهم الأسئلة التي يكثر البحث عنها وذلك لرغبة المواطنين في الحصول على سكن مجاني للضمان الاجتماعي والاستفادة من خدمات سكني المدعوم والتي تتاح لهم الاستفادة منها فور معرفة حالة استحقاق الدعم السكني للمواطن وقد تم توفير وزارة الإسكان إمكانية استعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية المصدرة للمواطن بكل سهولة ومن خلال هذا المقال سوف نجيب على تساؤل هل أنا مدعوم من الإسكان؟ .

هل أنا مدعوم من الإسكان؟

للحصول على إجابة لتساؤل الأفراد هل أنا مدعوم من الإسكان؟ ينبغي عليهم في البداية القيام بالتسجيل في سكني والاطلاع على اللائحة التنفيذية التي يتم توفيرها عبر الموقع الرسمي ومن ثم معرفة الشروط الأساسية التي ينبغي توافرها في راغب الحصول على الدعم، وبمجرد الانتهاء من التسجيل يمكن للمواطن الحصول على حالة الاستحقاق الخاصة به.

استحقاق سكني برقم الهوية 1444

أتاحت منصة سكني للمواطن إمكانية الاستعلام ومعرفة حالة الاستحقاق الخاصة به عبر المرور بالخطوات التالية:

يقوم المواطن بالتوجه إلى منصة سكني.

النقر على الأيقونة الخاصة بالخدمات.

إدراج معلومات حسابه الشخصي على المنصة، وكذلك جميع المعلومات التي يتم طلبها من قبل المنصة.

بعد تسجيل الدخول يمكن للمواطن الاطلاع على حالة استحقاقه بكل سهولة عبر حسابه الشخصي.

شروط الدعم السكني الجديد 1444

وُضعت شروط الحصول على الدعم للتأكد من أحقية المواطن وذلك للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتتضمن الشروط الموضوعة:

كون المتقدم سعودي الجنسية أولي شروط التقديم.

ألا يكون قد استفادة من برامج الدعم من قبل.

عدم امتلاك وحدة سكنية أو منزل طوال خمس سنوات قبل البدء في تقديم الطلب.

يسمح بالتقديم لرب الأسرة إذا كان وأسرته من المقيمين داخل المملكة بشكل دائم.

لا يقل العمر وقت تقديم الطلب عن 25 عامًا.

كم مبلغ الدعم السكني 1444

تختلف القيمة التي يحصل عليها راغب الاستفادة من الدعم السكني باختلاف عدد أفراد أسرته إضافة إلى أن الدخل الشهري الذي يحصل عليه مقدم الطلب يعد أيضًا من محددات قيمة الدعم السكني والذي يبدأ من 70% لبعض الأفراد وصولًا إلى نسبة 100% في حال كان دخل الأسرة أقل من 14 ألف ريال.