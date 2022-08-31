نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اخبار الضمان الاجتماعي وطريقة الأستعلام عن حسابي ومعرفة رقم الضمان المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اخبار الضمان الاجتماعي الخاص 1444 2022 هذا ما يبحث عنه العديد من المواطنين السعوديين في الآونة الأخيرة إليكم طريقة للتعرف عليه، يمكن للمواطنين المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي الجديد طلب حساباتهم والتحقق منها إلكترونيًا، هذا بالإضافة إلى كيفية استلام رمز الأمان الخاص بالمستلم الضمان الاجتماعي 2022.

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طريقة الاستعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي 2022 برقم الهوية

يمكن للمواطنين المدعومين من قبل نظام الضمان الاجتماعي المطور استخدام أرقام التعريف الخاصة بهم لمعرفة المزيد عن حساباتهم باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل من هنا.

الضغط على نافذة خدمات الوزارة.

من القائمة حدد رمز الخدمات الإلكترونية لبوابة التنمية الاجتماعية.

أدخل رقم تعريف المستلم وكلمة المرور لحساب الضمان الاجتماعي الخاص بك.

انقر فوق مربع دخول.

انقر فوق نافذة حسابي.

الرجاء إدخال جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر فوق رمز الطلب.

انتظر بعض الوقت حتى يعرض الضمان الاجتماعي المصمم جميع تفاصيل الحساب.

كيفية معرفة رقم الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمستفيدين فرصة معرفة هذا الرقم على النحو التالي:

أولا يتم إرسال حساب المستفيد مباشرة من هنا إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

أدخل رقم التعريف وكلمة المرور لحساب مستلم الضمان الاجتماعي.

انقر فوق حقل تسجيل الدخول.

انقر فوق حقل البريد الوارد.

انقر على أيقونة معاش التأمين.

انقر فوق رمز حالة الخدمة الخاصة بالمستفيد.

يتم التحقق من دقة بيانات المستفيد بما في ذلك رقم الضمان الاجتماعي المطور وكافة بيانات المستفيد.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

إذا كنت مستفيدًا من الضمان الاجتماعي بعد إخطارك بحالة الضمان الاجتماعي في البرنامج، فسيتم صرف الضمان الاجتماعي لك في تاريخ الدفع التالي لمزاياك بعد التسجيل والقبول هذا الشهر، أعلن مشرفو برنامج الضمان الاجتماعي عن موعد نزول الضمان الاجتماعي في هذا الشهر وذلك يوم الاثنين الثالث من شهر محرم والذي يوافق الأول من شهر أغسطس.

المستندات المطلوبة للأفراد لتقديم طلب الضمان

المستندات التالية مطلوبة للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي للفتاة غير المتزوجة من المملكة العربية السعودية:

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك.

تأكيد الدخل الشهري.

إثبات حالة زواج الفتاة.

رقم IBAN الخاص بالبنك.

موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي

لقد تم تحديد موعد ثابت يتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي في بداية كل شهر ميلادي، وذلك تسهيلًا على المستفيدين وموعد إيداع الراتب في الأول من كل شهر ميلادي، أي أنه لم يتبقى سوى ساعات على موعد إيداع الدفعة القادمة في الـ 1 من سبتمبر 2022 الموافق 5 صفر 1444 فعلى جميع المستفيدين مراجعة الحسابات الخاصة بهم والتأكد من أنه قد تم إيداع الدفعة الجديدة.