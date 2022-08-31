نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب عمر الطفل لدخول المدرسة نظام نور وشروط التحاق الطفل بالمدرسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب عمر الطفل لدخول المدرسة نظام نور يشغل الكثير من أولياء الأمور لمعرف السن القانوني لدخول المدرسة وطريقة حساب العمر، وقد سهلت وزارة التعليم السعودي طريقة الحساب عبر نظام نور، يتم تحديد العمر الذي بإمكان الطفل أن ينتسب إلى المدرسة و الروضة وتم تقسيمهم إلى ثلاثة مستويات حسب أعمارهم، للقبول في أي مرحلة من مراحل رياض الأطفال يشترط أن يكمل الطفل المستوى السابق، وتم توضيح شروط دخول الطفل المدرسة عبر نظام نور الذي أطلقته وزارة التعليم السعودي، حيث أنه نظام يوفر العديد من الخدمات التعليمية إلكترونيا، بالإضافة إلى توفير كافَة المعلومات الدراسية الخاصة بالطالب وخطوات تسجيل ولي الأمر، كما ويمكِن نقل الطلبة من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور.

حساب عمر الطفل لدخول المدرسة نظام نور

يعتبر التحاق الطفل بالمدرسة في سن ست سنوات العمر المناسب ، بشرط أن يكون قد التحق برياض الأطفال لمدة عامين قبل دخوله المدرسة، بالرغم من ذلك يوجد بعض الاستثناءات لمن هم أقل من هذا العمر مثل من هم بعمر 90 يومًا فقط ويتم ذلك وفقا لحساب عمر الطفل:

الدخول إلى حاسبة العمر في نظام نور. ثم كتابة تاريخ ميلادك الهجري أو الميلادي. يتم أدخال تاريخ ميلادك مع اليوم والشهر والسنة. بعد ذلك الضغط على “احسب”. عرض عمر الطفل بالشكل الدقيق.

شروط التحاق الطفل بالمدرسة بنظام نور

يجب ألا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات. تسجيل الطفل في روضة الأطفال قبل الالتحاق بالمدرسة. يتم تقديم شهادة للمدرسة تثبت أن الطفل قد أتم عامين من رياض الأطفال. أحضار شهادة ميلاد الطفل. يجب تقديم شهادة تنمية الطفل إلى المدرسة. الموافقة والالتزام بكافة تعليمات وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

تسجيل دخول ولي الأمر في نظام نور