فلسطين تحمل إسرائيل المسؤولية عن تداعيات الإجراءات التعسفية ضد الأسرى

جدة - نرمين السيد - حذرت الرئاسة الفلسطينية ، اليوم الأربعاء ، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين، والمخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.





وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين، مؤكدة أن أى مكروه سيلحق بهم جراء الإجراءات القمعية التى تقوم بها سلطات الاحتلال ستؤدى إلى تفجر الأوضاع داخل السجون وخارجها.

وأكدت أن الشعب الفلسطينى وقيادته يقفون مع الأسرى الأبطال فى معركتهم التى يدافعون فيها عن كرامة شعبهم ومقدساتهم، فى ظل عناد إسرائيل بتصعيد إجراءاتها القمعية، الأمر الذى سيؤدى إلى تصعيد خطير فى حال استمراره.

وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن الرئيس محمود عباس يتابع وبشكل متواصل معاناة الاسرى الأبطال فى سجون الاحتلال، وان قضيتهم هى على رأس جدول الأعمال سويا مع حق العودة والدولة وتقرير المصير، مؤكدة أن الرئيس فى خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل سيطالب العالم بتحمل مسؤولياته قبل انفجار الأوضاع، خاصة وأن إسرائيل مصرة على سياساتها أحادية الجانب المتمثلة بالاقتحامات، والاستيطان، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهدم البيوت، وقتل المواطنين الفلسطينيين، وغيرها، مما سيضع المنطقة على فوهة بركان، وأن هؤلاء الأسرى هم أبطال، ورموز الشعب الفلسطينى، نفتخر بهم ونعتز بصمودهم، وتمسكهم بعدالة قضيتهم.

وأكدت الرئاسة، أن قضية القدس ومقدساتها وتحرير الأسرى هما العنوان الأكبر مع العودة والاستقلال حتى تحقيق النصر وتحرير القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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