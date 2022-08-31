العالم اليوم - لبنان.. مجلس الأمن يمدد ولاية "اليونيفيل" لسنة إضافية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 08:16 مساءً - مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" لسنة أخرى، بطلب من الحكومة اللبنانية.
وذكر بيان اليونيفيل: "بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، مدد مجلس الأمن الدولي اليوم ولاية اليونيفيل لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار 2650 (2022)".
وأضاف: "في القرار 2650، يطلب مجلس الأمن من القوات المسلحة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة تحديد معايير محددة وجداول زمنية للنشر الفعّال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان وفي المياه الإقليمية للبلاد. كما يشجع المجلس بقوة الحكومة اللبنانية على الإسراع بنشر فوج نموذجي من القوات المسلحة اللبنانية في منطقة العمليات. وهذا يدعم هدفاً طويل الأمد للبعثة يتمثل في تسليم جميع مهامها ومسؤولياتها إلى السلطات اللبنانية في نهاية المطاف".
وتابع: "يحثّ مجلس الأمن في القرار الأطراف على تسريع الجهود لتحديد الخط الأزرق بشكل واضح والمضي قدماً في حلّ النقاط الخلافية. الخط الأزرق، وهو خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل، لا يزال بدون علامات على نصف طوله. ويمكن أن يؤدي هذا إلى توترات عند حدوث حالات عبور، والتي قد تكون غير مقصودة".
ماذا تعرف عن اليونيفيل؟
- تأسست "اليونيفيل" عام 1978، وتم توسيع ولايتها بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله. ويتم تجديد ولايتها على أساس سنوي بناء على طلب حكومة لبنان.
- البعثة مكلفة بمراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل ودعم السلطات اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرّح بها.
- تساعد الحكومة اللبنانية (بناء على طلبها) في تأمين الحدود ونقاط الدخول الأخرى لمنع الدخول غير المصرّح به للأسلحة أو المواد ذات الصلة.
- تضم اليونيفيل حاليا أكثر من 10000 جندي حفظ سلام عسكري من 48 دولة مساهمة بقوات، بالإضافة إلى حوالي 800 موظف مدني.
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