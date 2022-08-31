النمسا تخصص 2 مليار يورو لدعم شركة الطاقة الوطنية بعد قفزة أسعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 07:25 مساءً - قررت الحكومة الفيدرالية النمساوية اليوم الأربعاء، دعم شركة الطاقة فى فيينا بقيمة 2 مليار يورو للتغلب على أزمة ارتفاع أسعار الغاز الحالية.

وقال كارل نيهمر مستشار النمسا، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الغرض من التمويل الجديد جعل فيينا قادرة على الوفاء بمسئوليتها لضمان الاستقرار والسيولة الضروريين لشركة الطاقة الوطنية "فين إنرجى".

وأضاف المستشار كارل نيهمر، أن الحكومة عليها التزام باتخاذ إجراءات سياسية لمواجهة الأزمة الراهنة.

ومن جانبه، أوضح وزير المالية النمساوى ماجنوس برونر، أن المبلغ سيتم توفيره عبر وكالة التمويل الفيدرالية وسيتم تسديده على أقساط حتى أبريل عام 2023 ، مشيرا إلى أنه إذا كان حد التمويل البالغ 2 مليار يورو مستقبلا غير كافٍ يمكن للحكومة الفيدرالية التدخل بمزيد من الأموال.

ويشار إلى أن الحكومة النمساوية قررت مساعدات عاجلة اعتبارا من أول سبتمبر المقبل للفئات الأقل دخلا لمواجهة القفزة الهائلة فى أسعار الغاز.