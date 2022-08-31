الاتحاد الأوروبى: زيادة حجم صندوق السلام لتلبية احتياجات أوكرانيا بشكل أفضل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 31 أغسطس 2022 07:25 مساءً - وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تكثيف المساعدات العسكرية لقوات كييف، وزيادة احتياطي صندوق السلام الأوروبي لدعم أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه تم الاتفاق على تسريع العمل لتحديد معايير المساعدة العسكرية المقدمة من دول الاتحاد لأوكرانيا، وزيادة حجم صندوق السلام الأوروبي لتلبية احتياجات القوات الأوكرانية بشكل أفضل.

وأوضح مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن دول الاتحاد الأوروبي تنوي الاستمرار في إرسال أقصى قدر من المساعدة إلى أوكرانيا، وممارسة أقصى قدر من الضغوط على روسيا.

وخصص الاتحاد الأوروبي حتى الآن 2.5 مليار دولار من صندوق السلام الاوروبي لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا.