البيت الأبيض: حل النزاع الحدودى بين لبنان وإسرائيل أولوية لإدارة بايدن

جدة - نرمين السيد - وأضاف البيت الأبيض فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أن حل النزاع الحدودى بين لبنان وإسرائيل أولوية لإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، مشيدا بروح التشاور للمفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين حول الحدود.
وتتوسط واشنطن بين الجانبين منذ عام 2020، لكن المحادثات انهارت فى عام 2021 بعد أربع جولات عندما زادت لبنان مطالبها لتضاعف المنطقة المتنازع عليها ثلاثة أضعاف لتصل إلى 2300 كيلومتر مربع، لتتاخم خزان غاز كاريش الإسرائيلى.
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