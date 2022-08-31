نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام طلب زيارة 2022 السعودية وكيف أتأكد من صحة التأشيرة؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام طلب زيارة 2022، في المملكة العربية السعودية، يتم حاليا من خلال منصة التأشيرات الجديدة، بديل عن موقع الاستعلام القديم، حيث يمكن للمستفيد من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، إجراء استعلام عن طلب زيارة السعودية، من خلال منصة visa.mofa.gov.sa الطلبات والتأشيرات – المنصة الوطنية الموحدة، والتي يمكنك من خلالها إجراء استعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب، أو الاستعلام عن طلب مقدم لوزارة الداخلية، وكذلك إمكانية طلب زيارة عائلية للمقيمين، كما يمكنك الانتهاء من استعلام عن طلب زيارة، من خلال الاتصال على رقم مكتب وزارة الخارجية 0114067777، وذلك في حال فقدانك لرقم الطلب، وتتساءل كيف أجد رقم طلب الزيارة؟ وسوف يتم توجيهك إلى رابط وزارة الخارجية السعودية التأشيرات.

استعلام عن تأشيرة برقم الجواز

خدمة إلكترونية بسيطة، يمكنك من خلالها وعبر رابط منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية، أن تقوم بإجراء وعمل استعلام عن طلب زيارة 1444، باستخدام رقم الجواز الخاص بك. ولكن كن حريصًا أن يكون جواز سفرك ساريًا. وفقط قم بالخطوات التالية:

ادخل إلى رابط منصة التأشيرات الجديدة الإلكتروني. بعدها اضغط على استعلام عن تأشيرة واختر رقم الجواز. واملأ كل البيانات المطلوبة عقب الدخول. وسجل رمز التحقق. وأخيرًا اضغط استعلام وسوف تظهر لك كل بيانات طلب الاستعلام.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب

الخطوات السابقة، كانت لإجراء الاستعلام باستخدام رقم الجواز، ولكن في حالة إن أردت عمل استعلام عن تأشيرة برقم الطلب، فالأمر لن يختلف كثيرًا في الخطوات، فقط اتبع طريقة استعلام صدور تأشيرة من القنصلية السعودية، وذلك بالكيفية التالية:

قم بزيارة رابط منصة التأشيرات السعودية التابعة لوزارة الخارجية. وسجل طلب مدخل. وبعدها قم بإدخال رقم الطلب الخاص بك. وعقب ذلك أدخل رقم الجواز. وبعد إدخال الرمز المرئي اضغط على كلمة استعلام. وأخيرًا سوف تظهر كافة البيانات التي تبحث عنها.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية 1444

من خلال منصة التأشيرات الإلكترونية visa.mofa.gov.sa، سوف تتمكن من استعلام طلب زيارة 2022. ولكن في هذه المرة برقم الهوية إن أردت. يمكنك اتباع تلك الطريقة وهي سهلة مثل ما سبق. كما يلي:

قم بزيارة رابط منصة التأشيرات السعودية التابعة لوزارة الخارجية. وبعدها انقر على نوع الاستعلام واختر طلب دعوة. وعقب ذلك أدخل رقم الطلب. ويلي ذلك إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة بشرط أن تكون سارية. ثم أدخل رمز التحقق كما هو ظاهر. وأخيرًا سوف تظهر لك البيانات المطلوب الاستعلام بشأنها.

من الذي يسمح له بتقديم طلب زيارة عائلية؟

هناك عددًا من الفئات المسموح لهم فقط، بتقديم طلب زيارة عائلية 1444، ومن أهم الحالات المسموح لهم تقديم طلب زيارة عائلية. وذلك حتى لا يتعرض الطلب للرفض مباشرة. وتلك الفئات هي:

الأزواج سواء الزوجة أم الزوج.

والأبناء.

والوالدين (الأب والأم).

والأجداد.

إخوة وأخوات الزوج.

والشقيقة بما يشمل زوجها وأبنائها.

والشقيق بما يشمل زوجته وأبنائه.

أسباب رفض طلب تأشيرة الزيارة

إذا لم تكن الإقامة سارية لمن يرسل الطلب أثناء التقديم.

وفي حال تعبئة البيانات بطريقة غير صحيحة أو تم التلاعب بها.

وإذا ما تم إرسال الطلب إلى غرفة تجارية غير صحيحة. أو كان عنوان الغرفة التجارية غير صحيح وغير مطابق للتأشيرة.

وفي موسم الحج، يتم رفض كافة التأشيرات المقدمة للزيارة العائلية. وذلك قبل شهر رمضان المبارك.

كيف أتأكد من صحة التأشيرة؟

يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. بعدها انقر على خيار المقيمون. وبعد ذلك انقر على الخدمات الإلكترونية. وعقب ذلك انقر على خدمة التأشيرات. ومنها قم بتسجيل بيانات رقم الإقامة ورقم الهوية. ومن ثم سجل رقم التأشيرة. ولعدها أدخل رقم الجواز. وضع الرمز المرئي للتحقق. وبعدها عرض بيانات التأشيرة.

كم يوم تستغرق الموافقة على طلب الزيارة؟

تقديم طلب زيارة عائلية، لا يستغرق أكثر من 3 أيام لمراجعة الطلب، وبعدها يمكنك استقبال من تريد، بشرط أن تكون مستوفيا لكافة الشروط المطلوبة لتقديم طلبك هذا، وقد يستغرق الأمر المزيد من الوقت في حال رفض الطلب، أو نقص المستندات أو البيانات المطلوبة.