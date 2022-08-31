نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة استخراج الشهادة الصحية للسعوديين عبر منصة بلدي 1444- 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحكومة السعودية اصدرت قانون بمنع المواطنين الذين يعملون في قطاع التغذية من العمل بدون استخراج شهادة صحية ولذلك أصبح المواطن السعودي مهتم بمعرفة كيفية استخراج الشهادة الصحية، في هذا المقال سنعرض لكم كافة التفاصيل لاستخراج الشهادة الصحية.

طريقة استخراج شهادة صحية للمواطنين:

وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان تتيح للعاملين السعوديين الخصول على الشهادة الصحية الكترونيا للتسهيل على المواطنين.

نقوم بالدخول الى منصة وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان.

ونضغط على كلمة ابدأ الخدمة وندخل كلمة السر وكود الامان ورقم الهوية.

ثم نكتب رمز التحقق ويجب التأكد من كتابته بشكل صحيح.

ويمكنك الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

بعد ذلك نقوم بالضغط على زر الدخول ونختار خدمات الشهادة الصحية.

ثم ندخل البيانات ويجب التأكد من كتابتها بشكل دقيق.

وعندما تنتهي من قراءة كافة الشروط تضغط على زر موافق.

ثم تضغط على التقدم للطلب لتستخرج الشهادة الصحية.

ما هي الاجراءات التي نتبعها للحصول على الشهادة الصحية؟

تقدم طلب لمركز الشهادات الصحية المعتمد في الدولة.

تقوم بتسجيل كافة البيانات الشخصية في طلب الحصول على الشهادة ومنها تاريخ الميلاد ورقم التعريف ومكان الاقامة ونوع العمل الذي تقوم بالتقديم اليه ومكانه.

نقوم بوضع صورة للشهادة الصحية التي حصلت عليها في مركز الشهادة الصحية.

تسدد الرسوم ووجود فاتورة تضمن السداد واجراء جميع الفحوصات الطبية المطلوبة ويجب على المواطن ان يكون حامل رخصة عمل سارية.

وعندما تستلم رسالة تنص على الذهاب لعمل اشعة الصدر يجب ان تذهب لعمل هذه الاشعة.

عندما تجتاز الكشف وتحصل على نتيجة سلبية بعد ذلك تحصل على شهادة صحية مختومة من وزارة الصحة.

الاوراق المطلوبة للحصول على الشهادة ورسوم الشهادة:

حتى تحصل على الشهادة الصحية يوجد اوراق يجب تقديمها الكترونيا وهي عبارة عن:

ارفاق ايصال على الموقع لإثبات سداد الرسوم.

صورتان شخصيتان.

صورة ضوئية من جواز السفر او صورة ضوئية من البطاقة الشخصية مع توافر الاصل ايضا.

مدة صلاحية الشهادة الصحية وطريقة تجديدها الكترونيا:

الجهات المختصة وضعت مدة لانتهاء صلاحية الشهادة وهي سنة واحدة فبعد سنة من استلام الشهادة تنتهي صلاحيتها ويجب تجديدها عند ذلك يقوم الحاصل على الشهادة الصحية بفحص سريري كل ستة أشهر حتى يطمئن من عدم وجود أي نوع من الأمراض الجلدية او الامراض المعدية.

وبعد انتهاء مدة صلاحية الشهادة الصحية يمكن تجديدها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة نقوم بالدخول عليه.

ونقوم بتسجيل الدخول ونضغط على خدمات بلدي.

ثم نختار خدمات الشهادة الصحية ونختار تجديدها.

بعد ذلك ندخل البيانات بشكل دقيق وصحيح.

ونضغط على زر التحقق وبعدها يظهر رسالة مفادها ان عملية التحقق تمت بنجاح.

بعد ذلك نقوم بعمل الكشف الطبي وتسدد الرسوم بالطريقة التي تريدها.

طرق التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان: