نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرضك في حسابك خلال ساعات تمويل 5000 ريال من منصة سلفة بضغطة زر واحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لطلب سلفة الفورية والعاجلة بقيمة 5 آلاف ريال سعودي في أقل من ساعات قليلة، وأكدت منصة سلفة من خلال صفحتها الرسمية عن ضرورة توافر شروط تمويل سلفة لدى الأشخاص المستفيدين، ونوضح تلك الشروط بداخل المقال ونوضح كذلك اهم مزايا سلفة وكيفية التقديم على سلفة، حيث توفر منصة سلفه التمويل الشخصي بداية من 1000 ريال إلى 5000 ريال، كما يمكنك الحصول على التمويل أكثر من مرة، وأنت في مكانك عن طريق شبكات الإنترنت، ويصل المال إلى حسابك المصرفي في غضون 24 ساعة، حيث قامت المنصة الإلكترونية بتوفير سلفة مالية سريعة للمواطن السعودي وذلك من خلال إجراءات سهلة وميسرة ولمن يرغب بطلب سلفة ماعليه الا بتقديم طلب سلفة من خلال هتفك ، وتعتبر منصة سلفة الحل الأمثل من أجل الحصول على التمويل من دون تحويل الراتب، أو التمويل من دون كفيل بطريقة فورية، وسريعة للمواطنين السعوديين، والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية. مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة: أول منصة إلكترونية سعودية.

يوفر سيولة نقدية بصورة ميسرة.

مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير

يتم وفقاً لإجراءات سريعة وسهلة.

إمكانية طلب التمويل بكل سهولة ويسر.

لا يتطلب تحويل الراتب.

له بهامش ربح تنافسي.

متاح بإيداع نقدى سريع وفوري.

يبدأ مبلغ تمويل سلفة بدءً من ألف ريال سعودي حتى 5 آلاف ريال سعودي.

موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل.

إمكانية السداد على فترات طويلة تصل إلى 6 شهور الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل: أن يكون المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير

أن يكون الشخص المستفيد من الفئات التابعين للقطاع العام والخاص.

يكون عمر الشخص المتقدم بحد أدنى 23 عام حتى 60 عام للحد الأقصى ولا يتجاوز ذلك.

الراتب الشهري يكون بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك

كما يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي هو ثلاثة أشهر،أما الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الخاص فيلزم أن يكون ستة أشهر. خدمة التمويل المتكرر: إمكانية سداد كل الدفعات التي تم الحصول عليه لأول مرة. إلا يكون المتقدم تعثر في سداد الأقساط في الماضي. ضرورة التأكد أن لا يكون المتقدم عليه أي قضايا من الناحية المالية. من أهم الشروط أن يكون لدى المتقدم سجل انتمائي جيد. إمكانية سداد الأقساط بكل سهولة ويسر في موعدها كيفية التسجيل في منصة سلفة والحصول على التمويل: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية.

ضرورة إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وهي (اسم المستخدم – كلمة المرور)

يقوم المستفيد بتحديد واختيار مبلغ التمويل الذي يريد الحصول عليه.

بعد ذلك يقوم المواطن باختيار المواطن مدة السداد حسب راتبه

الضغط على أيقونة طلب السلفة

الانتظار حتى تقوم الإدارة بإرسال الموافقة والحصول على التمويل في الحال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرضك في حسابك خلال ساعات تمويل 5000 ريال من منصة سلفة بضغطة زر واحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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