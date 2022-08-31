نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي 2022 الدور الأول في العراق ومعدلات القبول في الجامعات العراقية 2022 وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي 2022 حيث تزداد مؤشرات البحث بشكل كبير في هذه الساعات لكي يتم التعرف على نتيجة امتحانات الصف السادس الإعدادي في العراق 2022 الدور الأول، وذلك بسبب اهتمام الطلاب وكذلك أولياء الأمور بالتعرف على النتيجة والمعدلات التي قد حصل عليها الطلاب في الامتحانات التي انتهت خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب قد بدأت على الفور تمهيدا لصرف النتائج وإعلانها للطلاب لكي يتم الاطمئنان عل معدلات الطلاب والنتائج في إطار اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2022 في العراق.

نتائج السادس الإعدادي في العراق 2022 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان رسمي خلال الساعات الماضية، أن كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب الصف السادس الإعدادي قد انتهت بالفعل، حيث شددت الوزارة على الأشراف بشكل مباشر على كافة لجان ومراكز الامتحانات المخصصة لتصحيح النتائج الخاصة بامتحانات الدور الأول للطلاب في مختلف المحافظات، وأكدت أن أعمال تصحيح الامتحانات انتهت بناءً على الضوابط والشروط التي أكدت عليها والتي أشارت إلى ضرورة الاعتماد عليها، وقد أشارت إلى نتائج الطلاب من المقرر أن تنتهي بالمرحلة الأخيرة وهي مرحلة رصد كافة النتائج والدرجات، على أن يتم اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية ومن ثم يتم طرح النتائج إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2022

تبلغ نسبة القبول في كلية الطب بجامعة بغداد حوالي 92٪

تبلغ نسبة القبول في كلية الصيدلة بجامعة بغداد حوالي 67٪.

حصلت كلية الهندسة قسم الالكترونيات والاتصالات جامعة بغداد على نسبة قبول 83٪ هذا العام

حدد قسم علوم الحاسوب في كلية الهندسة في جامعة بغداد نسبة قبول 83٪ هذا العام.

كما حدد قسم الميكانيكا في كلية الهندسة في جامعة بغداد معدل القبول لهذا العام الدراسي بحوالي 83٪.

القبول في قسم العلوم الكيميائية بكلية الهندسة هذا العام الدراسي للطلاب، بمعدل قبول 85٪.

تبلغ نسبة القبول في كلية الحقوق بجامعة بغداد حوالي 92٪.

ومعدل القبول في كلية العلوم السياسية 83%

كلية اللغات والترجمة 73%

كلية الادارة والاقتصاد 71%

تبلغ نسبة القبول في كلية ابن راشد للعلوم الإنسانية حوالي 83٪.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي 2022

يمكن أن يتم الاستعلام عن نتيجة امتحانات الصف السادس الإعدادي في جميع أنحاء العراق بسهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، من خلال اتباع الخطوات التالية.