موعد مباراة العراق والسعودية كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة العراق والسعودية كأس العرب للناشئين 2022، جماهير كرة القدم العربية أنتم على موعد مع واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة والتي تجمع بين منتخبي العراق والسعودية في إطار نصف نهائي كأس العرب للناشئين 2022، وذلك على أرضية ملعب مستغانم بمدينة وهران الجزائرية، وذلك في ديربي خليجي بطابع عربي.

ويطمح كلا المنتخبين العراقي والسعودي في التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للناشئين 2022 تحت 17 سنة، حيث تقرر أن تقام المباراة مساء يوم الجمعة على أرضية ملعب مستغانم في مبارة تحمل طابع الندية والإثارة.

مباراة السعودية والعراق كأس العرب للنائشين

وكان المنتخب العراقي قد تمكن من التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب للناشئين بعد أن نجح في تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة، حيث استطاع منتخب ناشئين أسود الرافدين من الفوز في مبارتين على كل من: المغرب وجزر القمر، قبل أن يتعادل في الجولة الثالثة أمام منتخب موريتانيا.

على الجانب الآخر فإن المنتخب السعودي يأمل في التتويج بلقب بطولة كأس العرب للناشئين 2022، الأخضر السعودي فبعد أن استهل ناشئو الأخضر السعودي مشوارهم ببطولة كأس العرب 2022 من منتخب مصر إلا أنهم تمكنوا من العودة بالفوز على منتخبي: لبنان وسوريا، ليحصد المنتخب السعودي للناشئين ست نقاط خلال مشواره بدوري المجموعات، ليحتل بذلك الأخضر السعودي مركز الوصافة خلف المنتخب المصري صاحب صدرة المجموعة الرابعة.

موعد مباراة العراق والسعودية

ومن المقرر أن تقام مباراة العراق والسعودية في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العرب للناشئين 2022 مساء يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر ديسمبر 2022، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد، الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية

وسيتمكن السادة الراغبين في متابعة مباراة العراق والسعودية من متابعة أحداث مباراة العراق ضد السعودية في دور ربع نهائي كأس العرب للناشئين من خلال شاشة قناة الجزائرية، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة عبر شاشة قناة العراقية الرياضية، وقناة الشارقة الرياضية، بالإضافة إلى قناة نايل سبورت.