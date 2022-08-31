نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عااجل ننشُر درجات تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 للقبول فى كلية التربية وخدمة اجتماعية من موقع tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة 2022 نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث عمليات البحث والاهتمامات الخارجة من طلاب شهادة الثانوية العامة لأجل متابعة مجريات وتفاصيل تلك المرحلة من مراحل التنسيق قد زادت الى شكل كبير للغاية، حيث سنتابع و نستعرض مع حضراتكم على غرار هذا الامر جميع التفاصيل المطروحة حيال تلك المرحلة الآن

درجات تنسيق الجامعة المرحلة الثالثة 2022

بدء العد التنازلي على بدء وزارة التعليم العالي على فتح ابواب تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة، حيث قد انتهي الطلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة مساء يوم الأمس على إتمام التحاق على اختبارات شهادة الثانوية العامة الدور الثاني ليصل عدد الطلاب المتقدمين على اختبارات الدور الثاني الى 152 ألف طالب وطالبة من المقرر على ان يتقدم الناجحين منهم على تنسيق المرحلة الثالثة بجانب الناجحين فى الدور الاول، على ان نرصد ونتابع من خلال موقعكم الاخباري تقني نيوز كافة التفاصيل المتعلقة حول موعد انطلاقة التسجيل على تلك المرحلة الذي قد أكدت معالي الدكتور محمد أيمن عاشور على ان الحد الادني سيكون عليه 50% على ان نتابع ونرصد امام حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان طرق وخطوات التسجيل فى تلك المرحلة اون لاين فور ان بتم فتح ابواب التسجيل د

خطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة

الان نرصد ونتابع أمام حضراتكم الان طرق وخطوات التسجيل على تنسيق المرحلة الثالثة اون لاين على شكل نستعرض نوافيكم به على الشكل التالي:-

فتح موقع التنسيق الرسمي التابع لبوابة الحكومة المصرية

اختيار ايقونة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة

ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الأيقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرقم القومي الخاص بك

البدء فى إدخال رقم جلوسك فى الايقونة المخصصة لها

البدء فى إدخال الرغبات التي ترغب بها

قم بمراجعة الرغبات وانقر فى النهاية على ايقونة تسجيل

على العلم على ان التسجيل سيتم اعتماد فتحه وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل فى ميعاد سيتم تحديده من قبل وزارة التعليم العالي خلال الايام القليلة المقبلة