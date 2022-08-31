العالم اليوم - السعودية تصنف 5 أشخاص على لائحة الإرهاب

انتم الان تتابعون خبر السعودية تصنف 5 أشخاص على لائحة الإرهاب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 06:21 مساءً - أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، الأربعاء، تصنيف 5 أفراد على قائمة الإرهاب، لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستنادا لنظام مكافحة الإرهاب الصادر بمرسوم ملكي، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت رئاسة أمن الدولة السعودية إن القرار يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، التي تستهدف من يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية.

وأوضحت أن القرار يشمل تجميد جميع الأصول التابعة لهؤلاء الأشخاص داخل السعودية، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

وذكرت أن أسماء الأفراد المُصنفة على قائمة الإرهاب هي على النحو الآتي:

1 ) المدعو منصور أحمد السعادي (السعدي): يمني الجنسية، يعمل ويتعاون في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن. سبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران، ويُعد العقل المدبر وراء الهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر.

2 ) المدعو أحمد علي الحمزي: يمني الجنسية، وهو المسؤول عن برنامج الطائرات المُسيرة، ويتلقى أسلحة إيرانية الصنع. سبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران.

3 ) المدعو محمد عبدالكريم الغماري: يمني الجنسية، تلقى دورات عسكرية في إيران، وهو من المُرتبطين بشكل مباشر بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.

4 ) المدعو زكريا عبدالله يحيى حجر (هاجر): يمني الجنسية، تلقى دورات عسكرية في إيران وهو من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

5 ) المدعو أحمد محمد علي الجوهري: يمني الجنسية، وهو من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.