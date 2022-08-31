نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هناااااا.. درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق والحدود الدنيا للجامعات الحكومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022، مازال الالاف من الطلاب يبحثون عن درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من أجل التعرف على الحد الادنى للقبول بكافة الكليات والجامعات الحكومية والمعاهد العليا لطلاب الثانوية العامة من كلا الشعبتين، ومن المقرر أن تشهد الساعات القادمة انطلاق تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق لطلاب الدور الأول، بعد أن يتم الاعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب التي ينتظرها الكثيرين، وخلال السطور القادمة سنتعرف على الحد الادنى تنسيق المرحلة الثالثة 2022، فتابعونا.

درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وخلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي قبل حوالي أسبوعين من الآن، تم الكشف عن درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وادبي، حيث جاء الحد الادنى لتلك المرحلة على النحو التالي:

الشعبة العلمية: أن يكون الطالب حاصل على 205 درجة، بنسبة 50%، بواقع 37630 طالب.

الشعبة الادبية: أن يكون الطالب حاصل على 205 درجة، بنسبة 50%، بواقع 29124 طالب.

موعد بدء التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

ومن المقرر أن ينطلق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 خلال الأيام القادمة، وحتى الآن لم تقم وزارة التعليم العالي بتحديد موعد رسمي لذلك، على أن يتم تأخير الاعلان عن نتيجة تلك المرحلة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

طريقة التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وبخطوات بسيطة يمكنك بشكل الكتروني التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر موقع التنسيق للعلمي والادبي، فقط كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع التنسيق.

ادخل إلى قسم خدمات تنسيق الثانوية العامة.

اختر التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

ادخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ادخل الرمز التأكيدي الظاهر أمامك.

ابدء في تدوين 75 رغبة متنوعة ما بين الكليات والمعاهد المتاحة.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

وهناك كليات لايزال بها أماكن شاغرة لطلبة العلمي “علوم، رياضة”:

كليات تربية نوعية وفنية وموسيقية ورياضية وطفولة وتعليم ابتدائي.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية.

كليات الخدمة الاجتماعية.

كلية حقوق.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية.

جامعة مصر الدولية التكنولوجية.

خلال السطور القادمة قدمت لكم أسرة “ثقفني نيوز” درجات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وادبي وفقا لما تم الإفادة من قبل الجهات المسئولة المعنية، حيث يمكن لأي شخص حاصل على 50% تسجيل رغباته في تلك المرحلة لضمان التحاق بالجامعات الحكومية المختلفة، حيث لا يزال هناك أماكن شاغرة في عدد من الكليات ولكن بنظام الانتساب الموجه.