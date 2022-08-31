العالم اليوم - بعد تضخم قياسي.. غولدمان ساكس يكشف توقعاته للفائدة بأوروبا

انتم الان تتابعون خبر بعد تضخم قياسي.. غولدمان ساكس يكشف توقعاته للفائدة بأوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 05:20 مساءً - يتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن يرفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع القادم، بعد أن أظهرت بيانات، اليوم الأربعاء، أن التضخم في منطقة اليورو سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.

وقال بنك الاستثمار الأميركي في مذكرة له اليوم، إنه وبالنظر إلى بيانات التضخم الأقوى بمنطقة اليورو، بالإضافة إلى التعليقات حول السياسات النقدية المتشددة، وارتفاع المخاطر على النمو في الأجل القصير، فمن المتوقع أن يرفع المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي معدلات الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر.

ورفع خبراء البنك الاقتصاديون أيضا الذروة التي يتوقعون أن تصل إليها معدلات الفائدة الأوروبية بحلول فبراير 2023، إلى 1.75 بالمئة، من 1.50 بالمئة في تقديراتهم السابقة.

وارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس الماضي، إلى 9.1 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا قمة قياسية جديدة.

وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 8.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو الماضي.

ويعتبر معدل التضخم الحالي أعلى بأكثر من أربعة أضعاف هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع زيادة تكاليف الطاقة التي تضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وتباطؤ النمو.

وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع معدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل ما بين 50 و75 نقطة أساس من أجل كبح التضخم المرتفع.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة في يوليو الماضي بـ 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2011، وبأعلى وتيرة منذ عام 2000، في محاولة للحد من ارتفاعات التضخم، وليواكب الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسات النقدية.