نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 58 لشهر سبتمبر وطريقة الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة من المعروف أن حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية، ويقدم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المحدود والمنخفض حتة يساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، وأعلنت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يتم التأكد من استحقاق المتقدم، وأعلنت الوزارة موعد نزول حساب المواطن الدفعة 58 وطريقة الاستعلام عن الأهلية، وفي هذا المقال سنوضح كل التفاصيل.

برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج أهلية الدورة 58 الخاصة بشهر سبتمبر المقبل، كما أوضح البرنامج أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج، وأعلن البرنامج أن إجمالي الدعم لدفعة شهر أغسطس بلغت قيمتها 3.6 مليار ريال لـ 10.9 مليون مستفيد وتابع مشغولين في الدعم.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58

أوضح برنامج حساب المواطن بالمملكة السعودية لجميع المستفيدين من البرنامج موعد صرف الدفعة الـ 58 لشهر سبتمبر، وقال أنه من المقرر أن يتم صرفها في يوم 10 من كل شهر ميلادي ولكن قد يتأخر الصرف يوم أو يتقدم في حال إن صادف اليوم عطلة رسمية بالمملكة، وبالنسبة لصرف الدفعة القادمة 58 سوف تكون بتاريخ 11 سبتمبر لعام 2022 الموافق بتاريخ الهجري 15 صفر لعام 1444، كما أكد برنامج حساب المواطن بأنه يتم إيداع الدعم بعد التأكد من استحقاق الشخص المتقدم.

خطوات الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عن طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لمعرفة نتائج الدفعة 58 إلكترونيا ويتم ذلك بعد اتباع الخطوات التالية:

يجب أولا الدخول على رابط حساب المواطن.

يججب أن تقوم بإدخال الاسم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم قم بالنقر على تسجيل الدخول.

ستظهر لك أيقونة المؤهلات والاستحقاق قم بالضغط عليها.

في الخطوة الأخيرة ستظهر لك النتائج.

معايير استحقاق حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن مجموعة المعايير التي يمكن للمتقدم الحصول على الدعم من خلالها، ويمكنه معرفة قيمة الاستحقاق التقريبية، وتلك المعايير هي:

عدد وأعمار أفراد الأسرة.

مجموع الدخل الشهري للأسرة.

ويمكن استخدام حاسبة حساب المواطن لمعرفة الاستحقاق الخاص بالمتقدم، ويكون ذلك من خلال اتباع تلك الخطوات: