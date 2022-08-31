نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا… رحيل سواريش وصورة حصرية من فندق تريومف بالتجمع الخامس تجمع المدير الفني السابق للأهلي مع حسام غالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بشكل غير مفاجئ، أعلن نادي القرن المصري النادي الأهلي توجيه الشكر للمدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريس ولينتهي دوره مع الشياطين الحمر هذا الموسم. كان قد حل “سواريش” محل بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي، الذي ابتعد عن المقعد الساخن كمدرب الفريق الأحمر في أوائل يونيو بعد الخسارة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي، والتي تفاقمت أزمة رحيله بسبب حملة متواصلة من مشجعي النادي ووسائل الإعلام واللاعبين السابقين الذين أرادوا رحيله.

الأهلي وشركة الكرة

وذكر التقرير أيضًا أن رئيس النادي محمود الخطيب دعم علنًا “سواريش” البالغ من العمر 47 عامًا، لكن بقية أعضاء مجلس الإدارة عارضوا ذلك. جدير بالذكر أنه تردد بعض الأنباء عن أن شركة الأهلي لكرة القدم استقالت بسبب المدرب ريكاردو سواريس وأصبح مجلس الإدارة في حالة تقلب شديد بعد عدد كبير من التطورات المفاجئة. في حين أن أسباب الاستقالة الجماعية غير معروفة، لكن التقرير ذكر أن وسائل إعلام محلية في مصر أشارت إلى معارضة الشركة لمجلس الإدارة كسبب. وكان الخلاف الرئيسي هو أن شركة الكرة تريد إقالة المدرب الحالي ريكاردو سواريس ، مع حرص الخطيب على الاحتفاظ بخدماته.

يعتقد بعض النقاد الرياضين في كرة القدم المصرية أن بيتسو موسيماني قطع العلاقات تمامًا مع الأهلي. كان رحيل الجنوب أفريقي عن النادي في يونيو مثيرًا للجدل بقدر ما كان بطريقة ودية. منذ ذلك الحين، دخل العديد من جماهير الأهلي على وسائل التواصل الاجتماعي في مشادات بين معارض ومؤيد.

الأهلي ينهي الدوري في المركز الثالث

هذا وقد فاز أمس النادي الأهلي على ضيفه نادي سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل لا شئ أحرزها شباب الأهلي على مدار المباراة. أنهى الأهلي هذا الموس في المركز الثالث مقابل عدد كبير من الانتقادات من ضعف الإدارة التي لا تقوى على مواجهة ماوصفوه “جبروت” النادي المنافس إضافة إلى اهتزاز أداء الفريق في أخر مباريات الدوري هذا الموسم وهو ما أثار حالة كبير من الغضب لدى الجماهير. ووعد “بيبو” المتربع في قلوب جماهير القلعة الحمراء بصفقات كبيرة تخدم النادي الأهلي هذا الموسم وتعيد إليه مكانته كما كانت.