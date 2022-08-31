نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب سلفة سريعة بدون تحويل راتب بإجراءات ميسرة تمويل شخصي في 15 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج البعض بسبب ظروف طارئة إلى طلب سلفة سريعة بدون تحويل راتب بمبلغ من المال يساعده على قضاء ما لديه من احتياجات ضرورية مثل أعادة ترميم منزل، أو سداد لديون ملحة، وما إلى ذلك من الاحتياجات التي يحتاج لها المواطن في المملكة العربية السعودية، وهناك في هذا الصدد عدد من البنوك التي تعمل على حصول المواطن على السلفة المالية مثل بنك الراجحي، كما أن هناك منصات إلكترونية تعمل في هذا الشأن أبرزها منصة سلفة.

طلب سلفة سريعة بدون تحويل راتب

تعمل المنصة الرقمية سلفة عبر الإنترنت على منح ما يحتاج إلى طلب سلفة سريعة بدون تحويل راتب من المواطنين بالمملكة العربية السعودية مبلغ مالي يتراوح 1000 إلى 5000 ريال سعودي، وذلك إذا ما قد توافر شروط هذه السلفة المقدمة عبر الإنترنت، والتي يكون أهمها تمتع طالب السلفة أو القرض المعلن عنه بالجنسية السعودية والإقامة بدخل المملكة بصورة دائمة.

قرض سريع في نفس اليوم

يحصل عميل المنصة الرقمية على تمويل شخصي سلفة بدون تحويل راتب بعد الموافقة من خلال الدخول إلى المنصة إلكترونيا واتباع الأتي:

كتابة المعلومات المطلوبة من مدة القرض.

والمبلغ الذي يحتاج له العميل.

بالإضافة إلى الموافقة على الشروط والأحكام التي تضعها المنصة للعملاء.

وتبرز المنصة للعميل كون مدة سداد القرض أو المبلغ المطلوب تصل إلى 6 اشهر.

طلب سلفة من شخص بدون تحويل راتب

تتطلب السلفة المقدمة من المنصة الحكومية التابعة إلى البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية عدد من الشروط وهي:

اقتصار التقديم على الجنسية السعودية.

ألا يقل في العمر عن 25 عاما ولا يزيد عمره وقت تقديم طلب التسليف عن 60 عام.

بالإضافة إلى كون العميل على قيد العمل بأي من جهات القطاع العام أو القطاع الخاص بداخل المملكة.

وعلى أن لا يقل الراتب الشهري الذي يتقاضاه عن 5.000 ريال سعودي.

قروض للقطاع الخاص بدون تحويل راتب

تتمتع قروض سلفة بالإضافة إلى كونها لا تحتاج إلى كفيل، ولا تحتاج أيضا إلى تحويل الراتب، بمزايا تمكين الموظفين في القطاع الخاص بالحصول على القرض المطلوب من المنصة إلكترونيا وبشكل سريع، مع اشتراط كون هذا الموظف على قيد العمل في مدة لا تقل عن 4 اشهر وقت تقديم الطلب على القرض المطلوب.