بوتين: جورباتشوف كان له تأثير كبير على مجرى التاريخ العالمى

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، عن تعازيه بوفاة ميخائيل جورباتشوف رئيس الاتحاد السوفيتى الأول، مشيرا إلى أنه كان سياسيا له تأثير كبير على مجرى الأحداث التاريخية فى العالم.





وأفادت الخدمة الصحفية للكرملين اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسى بعث ببرقية تعزية لأسرة جورباتشوف، جاء فيها:" أرجو أن تتقبلوا تعازينا العميقة فى وفاة ميخائيل سيرجيفيتش جورباتشوف، لقد كان جورباتشوف سياسيا ورجل دولة له تأثير كبير على مجرى الأحداث التاريخية فى العالم".

وأضاف بوتين فى برقيته: "لقد قاد بلادنا خلال فترة من التغييرات المعقدة والدرامية والسياسية الخارجية على نطاق واسع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا أن جورباتشوف تفهم الحاجة إلى الإصلاحات وسعى إلى تقديم حلوله الخاصة للمشاكل الملحة. وأشار الرئيس الروسى إلى الأنشطة الخيرية والتعليمية، التى قام بها جورباتشوف فى السنوات الأخيرة.

وكان المستشفى المركزى السريرى بموسكو أعلن مساء أمس الثلاثاء عن وفاة آخر الأمناء العامين للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفييتى ورئيسه الأوحد ميخائيل جورباتشوف عن عمر يناهز 91 عاما.

والتحق جورباتشوف بالحزب الشيوعى فى عام 1952، ومنذ عام 1971 كان عضوا فى اللجنة المركزية، وتم انتخابه كآخر أمين عام للجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى فى عام 1985 بعد وفاة كونستانتين تشيرنينكو.

ويعتبر جورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتى، حيث انتخب رئيسا فى مارس 1990، واستقال فى 25 ديسمبر 1991. وحاز جورباتشوف على جائزة نوبل للسلام عام 1990، وبعد ترك رئاسة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية انخرط فى الأنشطة الاجتماعية والخيرية والتعليمية.