عاجل- الاتحاد الأوروبى يعلق التسهيلات الممنوحة للروس بشأن تأشيرات الدخول

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، عارضت ألمانيا وفرنسا دعوة الاتحاد الأوروبى لفرض حظر عام على إصدار تأشيرات "شنجن" للمقيمين فى روسيا، إلا أن ألمانيا أعلنت قرارها بالتخلى عن نظام التأشيرات المبسط للمواطنين الروس.

يشار إلى أن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبى، ومن بينهم التشيك ولاتفيا، كانت قد علقت تأشيرات الدخول للروس، كما منعت بعض الدول الأخرى دخول بعض الفئات المرتبطة بالنظام الروسى، مثل الوفود الرسمية وأعضاء الحكومة وحاملى جوازات سفر دبلوماسية ورؤساء شركات وسواهم، بسبب العملية الروسية فى أوكرانيا.