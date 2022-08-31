العالم اليوم - الأهلي المصري يحسم مصير مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 04:19 مساءً - أعلن نادي الأهلي المصري، الأربعاء، إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش وجهازه الفني، بالتراضي.

وقال الأهلي، في بيان على موقعه الرسمي: "وجه مجلس إدارة النادي الشكر لريكاردو سواريش المدير الفني وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية".

وأكد المجلس على "تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصي ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسؤوليه، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين".

وتابع: "ونظرا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة".