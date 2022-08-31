تنسيق الدبلومات الفنية 2022 الكليات والمعاهد المتاحة ومؤشرات القبول وموعد تقديم الرغبات

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عمر شويل - جدة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 والكليات والمعاهد المتاحة، يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات الدبلومات الفنية بعد إعلان نتيجة الدور الثاني فتح باب تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022، حيث يسمح لطلاب الدبلومات الفنية 2022 بجميع الأنظمة نظام 3 سنوات و 5 سنوات و بكافة أقسامها الصناعية والتجارية، والفندقية، والزراعية الالتحاق بالعديد من الكليات والمعاهد العليا الخاصة و الحكومية، حيث تقبل الجامعات المصرية طلاب الدبلومات الفنية بنسبة لا تتعدى الـ 10% وهذا من إجمالي أعداد الطلاب.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام الآلاف من الطلاب وطالبات الدبلومات الفنية هو تنسيق الدبلومات الفنية، حيث يسمح للطلاب الذين تجاوز مجموعها 75% التسجيل والتقديم إلى تنسيق الدبلومات الفنية 2022، كما أن من المقرر قبول نسبة 10% من إجمالي العدد المقرر قبولهم في الجامعات الحكومية، وقد تم إلغاء نظام 5 سنوات والاعتماد على نظام 3 سنوات فقط وأهم الكليات المتاحة للدبلومات الفنية (كليات التجارة، كلية التربية، كلية الهندسة، كلية الخدمة الاجتماعية، كلية الزراعة، كلية السياحة والفنادق، كلية التمريض، كلية الفنون التطبيقية).

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يمكن للطلاب والطالبات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية لهذا العام 2022 فور فتح باب التسجيل بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع تسجيل رغبات الدبلومات الفنية.

قم بالاطلاع على شروط التقديم والتعليمات.

ثم قم بإدخال رقم السري.

بعد ذلك قم بتسجيل الرغبات التي تريد التقديم إليها.

ثم النقر على حفظ.

يمكنك طباعة الرغبات تنسيق والاحتفاظ بها.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022

حتى الآن لم تحدد وزارة التربية والتعليم الفنية بشكل رسمي عن موعد فتح باب تسجيل رغبات الدبلومات الفنية، فقد صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أن تنسيق كليات الدبلومات الفنية سيتم الإعلان عنه في أول منتصف شهر سبتمبر 2022، ويؤكد أن هناك الكثير من الأماكن الشاغرة في المعاهد والكليات في معظم محافظات مصر، وعلى الطلاب والطالبات مراعاة الفروق الجغرافية أثناء تسجيل الرغبات.

الأوراق والوثائق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد إعلان تنسيق الدبلومات الفنية

هناك بعض المستندات والأوراق المطلوبة التي يجب على الطالب تقديمها بعد إعلان التنسيق وهي: