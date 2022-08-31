نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول نظام نور ولي الأمر نظام نور برقم الهوية 1444 رابط نور noor.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة دخول نظام نور ولي الأمر تسجيل الدخول في نظام نور برقم الهوية 1444 أصبح محل بحث كبير الآن من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك مع اقتراب موعد دخول المدارس للعام الدراسي الجديد 1444، حيث أن noor يوفر العديد من الخدمات المتعلقة بالعملية التعليمية والتي يبحث عنها باستمرار الطلاب وأولياء الأمور، حيث أنه ومن خلال رابط noor يستطيع الطالب استخراج كشوف الدرجات الخاصة به لكل المراحل التعليمية، كما أنه يتم إعلان النتائج ورفعها إلكترونياً من خلال الموقع، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع مثل تسجيل الطلاب الجدد ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم من خلال نور وكذلك التفاعل مع المعلمين عن بعد وغير ذلك من الخدمات المهمة الأخرى.

دخول نظام نور

التسجيل يتم إلكترونياً من خلال الدخول على رابط الموقع واتباع خطوات التسجيل التالية:-

الخطوة الأولى يجب تسجيل الدخول عن طريق الولوج إلى موقع نظام نور الإلكتروني noor.moe.gov.sa.

الخطوة الثانية يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.

أو من خلال الضغط على أيقونة “الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد”.

خطوات نقل الطالب من مدرسة إلى مدرسة أخرى عبر حساب ولي الأمر noor

نقل الطلاب والطالبات من مدرسة إلى أخرى يتم بشكل إلكتروني من خلال نظام نور. ويتم ذلك بالدخول على موقع noor ومن خلال اسم الطالب يتم اختيار أيقونة “طلب نقل إلى مدرسة”. النقر على أيقونة لإضافة طلب نقل إلى مدرسة اضغط هنا. من خلال أيقونة “مدرسة” قم بالضغط على اختر المدرسة المرغوب بها. سوف تظهر رسالة تفيد بأنه طلبات النقل قيد الدراسة. يتم النظر في طلب النقل وإصدار القرار بشأنه والإعلان عنه بشكل إلكتروني من خلال موقع نور الإلكتروني.

نظام نور برقم الهوية 1444

يستطيع ولي الأمر دخول نظام noor برقم الهوية فقط وذلك من خلال إدخال الرقم في الخانة المخصصة لاسم المستخدم. وفي حالة نسيان كلمة المرور يتم التسجيل من خلال الضغط على زر “هل نسيت كلمة السر” وبعد ذلك تعيين كلمة سر جديدة وتأكيدها والدخول بها عند الحاجة. كما أنه من الممكن الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول

تحرص المملكة العربية السعودية على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويعها لخدمة قضايا التعليم المختلفة. ووفق رؤية المملكة في 2030 قامت وزارة التعليم بالمملكة بتفعيل العديد من المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية المختلفة ومن أهمها نظام نور الإلكتروني. وظهرت الحاجة جلية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم مع ظهور وباء كورونا الخطير. ومع اضطرار وزارة التعليم لاستخدام التعليم عن بعد بدلاً من التعليم الحضوري. ومن هنا ظهرت أهمية المنصات التعليمية والمواقع الإلكترونية في المحافظة على الطلاب والطالبات من خطر الفيرس اللعين.