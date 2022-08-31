الاحتلال يهدم منزلا قيد الإنشاء فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وأفاد رئيس بلدية تقوع موسى الشاعر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال هدمت منزلًا قيد الإنشاء، فى منطقة "الحلقوم" فى البلدة، يعود للمواطن محمد شورية، وتقدر مساحته بـ 150 مترًا مربعًا، بحجة عدم الترخيص.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال اقتلعت صباح اليوم 50 شجرة زيتون، وهدمت بركسين زراعيين فى بلدة تقوع.
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