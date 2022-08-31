العالم اليوم - إعلان قائمة منتخب مصر.. غياب أبرز النجوم وأبطال الدوري

انتم الان تتابعون خبر إعلان قائمة منتخب مصر.. غياب أبرز النجوم وأبطال الدوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 أغسطس 2022 03:21 مساءً - أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدرب الجديد لمنتخب مصر، عن قائمة "الفراعنة" للمشاركة في المعسكر التدريبي بين 13 و27 سبتمبر المقبل، والتي اقتصرت على المحليين، وغياب لاعبي الزمالك.

وسيتم الإعلان عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين في الخارج في 4 سبتمبر ومن ثم النهائية في السابع عشر منه، عقب انتهاء مباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا.

ويغيب لاعبو الزمالك عن القائمة الأولية بانتظار خوضهم مباراة "كأس سوبر لوسيل" مع الهلال السعودي، بالعاصمة القطرية الدوحة، في التاسع من الشهر المقبل، على استاد لوسيل، أكبر الملاعب الثمانية المستضيفة لمونديال قطر 2022، بين بطلي الدوريين السعودي والمصري.

ذلك بالإضافة إلى خوض الزمالك مباراتي الدور التمهيدي لدوري ابطال إفريقيا امام بطل تشاد إليكت سبورت.

وأعلن فيتوريا الذي تولى المهام في يوليو الماضي خلفا لإيهاب جلال المقال، أسماء اللاعبين بطريقة فكاهية عبر تطبيق "واتساب" كما ظهر في الفيديو الذي نشره حساب اتحاد كرة القدم.

هنا قائمة اللاعبين المحليين: