نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الإستعلام عن نتائج إختبار كفايات اللغة الإنجليزية برقم الهوية ومواعيد الإختبار 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد اختبار إتقان اللغة الإنجليزية STEP، هو واحد من أهم الاختبارات التي يقدمها المركز الوطني للقياس، من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، لكافة المدارس الثانوية في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الاختبار يقدم لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في تسجيل برامج اللغة الانجليزية في جامعات المملكه العربيه السعوديه، بالإضافة إلى برامج المنح الدراسية ،والبرامج التي تتطلب مستوى معين في اللغه الانجليزيه، بالاضافه انه يشبه الاختبار العالميه للغه الانجليزيه مثل اختبار ToEFL, ILETS ، فقد تم تصميم هذا الاختبار وفق معايير اوروبيه مشتركه للغات.

تفاصيل نتائج إختبار كفايات اللغة الإنجليزية 1444

بعد اجتياز الطلاب اختبار كفايات اللغه الانجليزيه ،وبعدها يتم تحليل النتائج ومراجعات بيانات المختبر، وتصحيحها، يتم تصحيح اجابات الطلاب المسجلين في برنامج كفايات اللغه الانجليزيه تلقائيا ،ومن المتوقع ان يستغرق عمليه التصحيح مده لا تقل عن ثلاث أسابيع ،ابتداء من يوم اختبار اللغه الانجليزيه، بالاضافه الى انه يتم ارسال نتائج الاختبار للطلاب عن طريق الارقام الهاتف الجوال الخاص به ويمكن ايضا للطلاب الاستعلام عن هذه النتائج من خلال موقع قياس.

كيفية الإستعلام عن نتائج إختبار كفايات اللغة الإنجليزية برقم الهوية 1444

يمكن الإستعلام عن نتائج إختبار كفايات اللغة الإنجليزية ،برقم الهوية الوطنية ،من خلال برنامج قياس، وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:

اولا:يتم تسجيل الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي للمركز الوطني القياس.

ثم بعد ذلك يتم ادخال رقم الهويه الوطنيه في الداخل خانه السجل المدني.

وبعد ذلك يتم كتابه كلمه المرور الخاصه بالمختبر.

ثم يتم الضغط على ايقونه انا لست روت.

ثم يتم الضغط على ايقونه تسجيل الدخول.

ثم بعد ذلك يتم الاتجاه الى قسم النتائج.

وبعدها يتم تحديد الامتحان المراد الاستعلام عن نتيجته وهو كفايات اللغه الانجليزيه.

وبعدها يتم الضغط على خيار عرض نتيجه الاختبار.

واخيرا سوف تظهر النتيجه في خلال بضع ثوان.

المواعيد المحدد لإختبار كفايات اللغة الإنجليزية 1444

بالنسبه لموعد اختبار كفايات اللغه الانجليزيه للمملكه العربيه السعوديه فان هذا الاختبار ينقسم الى قسمين ،القسم الاول هو اختبار مرشح المواهب الذي يعتبر هذا الاختبار إلكتروني يتم تحديده في اوقات معينه ويمكن معرفه كافه التفاصيل عنه من خلال برنامج هيئه التقويم التعليم والتدريب في المملكه العربيه السعوديه، اما بالنسبه للقسم الثاني فهو الاختبار المتاح للجميع وهو اختبار الكتروني، يمكن التقديم في في اي وقت على مدار العام.