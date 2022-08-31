نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سريع جدا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 عبر موقع التنسيق tansik علمي وادبي برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022، الالاف من الطلاب على مستوى الجمهورية يبحثون عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 عبر موقع التنسيق والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الساعات القادمة، حيث من المقرر أن يتم غلق باب التسجيل في تقليل الاغتراب اليوم الاربعاء بعدما بدء قبل أسبوع من الآن مع الإعلان عن نتيجة ثاني مراحل التنسيق، ليتم بعدها فحص الرغبات وترشيح الطلاب إلى كليات تقع في نطاقهم الجغرافي، وخلال السطور القادمة سنتعرف معا على خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 بسهولة.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022

وسيتم تفعيل رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 بعد أن يتم فحص الطلبات التي تقدم بها الطلاب ورفع نتائج الترشح لمختلف الكليات والمعاهد العليا التي لا يزال بها أماكن شاغرة وتقع في النطاق الجغرافي للطالب وتناسب مجموعه، حيث يتم قبول رغبات تقليل الاغتراب في حدود نسبة 10% من أعداد الطلاب في الكلية المرغوب التحويل إليها، ووفقا للقوانين المعمول بها تكون الأولوية في التحويل للأعلى مجموع، واليكم خطوات استخراج نتيجة تقليل الاغتراب 2022 في أقل من دقيقة الكترونيا:

يقوم الطالب بزيارة موقع التنسيق.

قم بالدخول إلى نتيجة تقليل الاغتراب 2022.

سيطلب منك الموقع ادخال رقم جلوسك ورقمك السري.

الآن قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

اضغط على كلمة “متابعة”.

في خلال ثواني سيظهر لك جواب ترشحك لكلية أو معهد مناسب لمجموعك وفقا لما تم تدوينه من رغبات.

قم بطباعة الجواب وتوجه به إلى الجهة المذكورة لاستكمال اجراءات التقديم.

الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022

ومن المتوقع أن تعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 مطلع الأسبوع القادم بحد أقصى وفقا لما صرح به السيد عطا المشرف على قطاع التنسيق في وزارة التعليم العالي، على أن يتم التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، فيما يكون التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، كما يتم المفاضلة بين المتقدمين للتحويل بين الكليات على أساس مجموع الطلاب في الثانوية العامة.

معاهد تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وهناك معاهد لا يزال بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة للتنسيق 2022:

– المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر.

– الفني التجاري بالمنصورة.

– العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس.

– المعهد الفني التجاري بأسيوط.

– معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

– المعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف.

– العالي خدمه اجتماعيه بنها.

– المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

– المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة.

– العالي دراسات نوعية سياحه وفنادق جيزة.

– التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

– عالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا.

– العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.

– العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.

– المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

مازال البحث مشتعل وبكثافة شديدة عبر محرك بحث جوجل على نتيجة تقليل الاغتراب من قبل الطالبة الناجحون في الثانوية العامة الذين قاموا بالتقديم في المرحلة الثانية ولم تكن النتيجة مرضية بالنسبة لهم وابعدتهم النتيجة عن بلدهم المقيمين بها، حيث يتوقع أن تظهر نتيجة تقليل الاغتراب خلال الايام القليلة القادمة بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة إليهم من الطلبة والطالبات.

اليوم من المقرر أن يتم الانتهاء من التقديم في التحويل بين الكليات المناظرة والغير مناظرة، وتستعد الوزارة حاليا لتفعيل رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2022 عبر موقع التنسيق، وتقدم عدد كبير من طلاب المرحلتين الاولى والثانية من أجل التحويل إلى كليات ومعاهد تقع داخل نطاقهم الجغرافي، وستعلن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 فور انتهاء المجلس الأعلى للجامعات من حصر عدد الطلاب في الكليات لمعرفة الأماكن الشاغرة.