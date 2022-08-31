نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن بالهجري (دفعة 58) والاستعلام عن زيادة الراتب ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد صرف حساب المواطن بالهجري، حيث إن هناك بحث كبير في المملكة العربية السعودية عن الدفعة الجديدة شهر سبتمبر 2022، وخاصة بعد صدور أخبار جديدة عن نزول زيادة في راتب حساب المواطن (الدبل)، وسنتابع معكم في هذا المقال حقيقة هذا الخبر، وكذلك ما هو موعد نزول رواتب برنامج الدعم حساب المواطن هذا الشهر، وهذا حسب التقويم الهجري لشهر صفر 1444 هـ، فتابعوا معنا في هذا المقال لتتعرفوا على كافة التفاصيل الجديدة في موقع ثقفني.

اهلية حساب المواطن

وقد تم الإعلان في الحساب الرسمي حساب مواطن على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عن نزول أهليات المواطنين في الحساب، وهذا بخصوص الرواتب المتعلقة بشهر سبتبمر عام 2022 الميلادي والموافق شهر صفر 1444 هجريا، وهذا في تاريخ يوم 30 أغسطس 2022 والميلادي حيث أتاحت الحكومة الاستعلام عن الراتب واهلية دفعة 58.

وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية التحقق من الاهلية الخاصة بكم في حالة لم تتحققوا منها فور نزولها، وهذا فتابعوه معنا في موقعكم ثقفني.

حسبت حساب المواطن

وللتحقق من الدعم الجديد الذي سوف ينزل خلال أيام قليلة، فإن هذا يتم عبر الموقع الالكتروني للبرنامج أو عبر التطبيق على الجوال، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن عبر الرابط ca.gov.sa .

. ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.

اكتب رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق أو اضغط على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.

تذهب إلى الدفعات.

تجد آخر دفعة الشهر الموافق سبتمبر لعام 2022 رقم 58.

وإلى جوارها حالة الأهلية، يقابله تحديد راتب هذا الشهر الذي تستلمه بالتاريخ الميلادي 10 سبتمبر.

ويمكنك عمل تقديم اعتراض في مواعيد التقديم، وهذا في الفترة التي تستمر ل30 يوما من تاريخ اعلان اهليات حسابات المستفيدين.

سفير الضمان الاجتماعي زيادة حساب المواطن

وهناك عدة أخبار سارة بخصوص كم راتب الدعم اليوم، حيث جاءنا منذ قليل قبل زيادة الدعم هذا الشهر وهذا بحوالي الضعف، وهذا ما اثار الفرحة والسرور في قلوب الكثير من المستفيدين، حيث إنه كما جاء في تغريدة سفير الضمان الاجتماعي فإنه تم زيادة الدعم وذلك اذا كانت اسرتك بها فردين فستحصل على راتب 2000 ريال، وأقل أسرة تحصل على 1200 ريال.

وهذا ما يعتمد على كم دخلك وعدد أفراد أسرتك، ولكن في كل الحالات فقد تم زيادة إيداع الدعم المحدد لهذا الشهر في حساب المواطن السعودي، فتابعوا معنا لتتعرفوا على وقت النزول.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

وبالنسبة إلى متى إيداع الرواتب أو كم باقي على نزولها، فكما نعلم فإنها ستنزل في الوقت التالي، ولكن اليوم العاشر هذا الشهر سيكون اجازة رسمية، فعلى الأغلب سينزل في الموعد التالي:

يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022 الميلادي.

وهو الموافق 15 صفر 1444 هجري.

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