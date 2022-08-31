أعلى مستوى فى تاريخه.. التضخم يتفاقم بمنطقة اليورو وتوقعات بالأسوأ

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبى "يوروستات"، وصلت نسبة التضخم فى أغسطس إلى 9.1%، حيث كانت أسعار الطاقة المرتفعة هى القوة الدافعة الرئيسية، مشيرا إلى أن معدل التضخم جاء أعلى من التوقعات.

وبحسب مكتب الإحصاء، فأن هذا المعدل هو الرقم القياسى التاسع على التوالى لارتفاع أسعار المستهلكين فى المنطقة، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسى فى منطقة اليورو 8.9% على أساس سنوى فى يوليو الماضى.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 38.3% فى أغسطس، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بنسبة 10.6%، الأمر الذى سيؤدى إلى إجبار البنك المركزى الأوروبى على إعادة تقييم موقفه والنظر فيما إذا كان الانكماش كافيًا لوقف نمو أسعار المستهلكين أو ما إذا كان هناك حاجة إلى تشديد السياسة النقدية، وفقا لـ"يوروستات".

وكان بعض الخبراء قد حذروا فى وقت سابق، فى استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" من مخاطر حدوث ركود فى منطقة اليورو، مشيرين إلى نقص الغاز الطبيعى والتضخم – الذى لا يزال عند مستويات قياسية – كعوامل رئيسية.